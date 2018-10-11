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Döviz kredilerinin yapılandırmasına Merkez Bankası kuru ayarı

11.10.2018 - 08:05 | Son Güncelleme :
Döviz kredilerinin yapılandırmasına Merkez Bankası kuru ayarı

Döviz kredileri TL cinsinden yapılandırıldığında o tarihteki Merkez Bankası kuru esas alınacak.

Kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine desteğine ilişkin kararda değişiklikler yapan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, bu kapsamda sağlanacak kefalette, işletme kredilerinin vadesi asgari altı ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla bir yıl olmak üzere azami beş yıl olacak.

Her bir yararlanıcı için kefalet limiti, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılarda azami 25 milyon TL, KOBİ tanımı dışında kalan yararlanıcılar için 200 milyon TL olmak üzere bakanlıkça belirlenecek.

Değişiklikle ödemesiz döneme ilişkin faizlerin bir yıllık tahakkuk süresine ihtiyaç duyulması halinde bir ay ilave edilmesi hüküm altına alındı.

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Kefalet verilen kredilerin yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması durumunda belirlenen bu sürelerin aşılması halinde süreye en fazla 36 ay ilave edilebilecek.

Kredi veren, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak kaydıyla birden fazla yapılandırma yapabilecek, kredi vadesini değiştirebilecek. Yapılandırma durumunda ödemesiz dönem en fazla 12 ay olarak uygulanacak.

Eximbank ve diğer kredi verenlerin, gelişmekte olan ülkelere ve bu ülkelerdeki finansman kurumlarına uluslararası finans kuruluşlarından sağladığı işletme ve yatırım kredilerinin ana para ödemesiz dönemi veya vadesi bu kararda öngörülen sürelerden farklıysa, söz konusu kuruluşun ana para geri ödemesiz dönemi ve vadeleri esas alınacak.

Kararın 6. maddesine eklenen fıkraya göre, temerrüt durumunda düşülmesi durumunda, kredi veren tarafından tazmin talebinde bulunulmadan önce, bu kararla belirlenen yapılandırma hükümleri kapsamında veya finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması hakkında yönetmelik kapsamında yapılandırma imkanının tanınmış olması zorunlu tutuldu.

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