Nomura stratejisti Gulberg, dolar/TL'de uzun pozisyon almayı tavsiye etti.

Nomura stratejisti Henrik Gulberg'in piyasa notunda (opsiyon stratejisi kullanarak) dolar/TL 'de uzun pozisyon tavsiyesi yer aldı. Kurum, Dolar/TL 'de 3.90 kullanım fiyatlı 3 ay vadeli alım opsiyonu alma ve 3.55 kullanım fiyatlı 3 ay vadeli satım opsiyonu satma tavsiyesi veriyor.

REFERANDUM TL İÇİN ÇİFT YÖNLÜ BİR DURUM DEĞİL

Merkez Bankası'nın geç likidite penceresi (GLP) faizini yükselterek borçlanma maliyetlerini artırmasının, “16 Nisan referandumuna kadar zayıf lira riskini azaltmak için geçici bir önlem” olduğu belirtilen notta, referandumun TL için çift yönlü bir durum olmadığı belirtildi. Nomura'ya göre, referandumdan çıkabilecek herhangi bir sonuç güçlü lira anlamına gelmiyor.

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'EVET' OYU TEPKİ YÜKSELİŞİYLE SONUÇLANABİLİR

Hayır oyunun siyasi tansiyonun yükselmesi ve Dolar/TL 'de erken (2. çeyreğin sonu) yükseliş anlamına gelebileceği belirtilirken, “Evet oyu büyük bir ihtimalle (Dolar/TL 'de) ilk aşamada tepki yükselişiyle sonuçlanabilir; fakat sonradan merkez bankası üzerinde artan genişleme baskının etkisiyle yavaş (3. çeyreğin sonunda zirve) bir yükseliş bekliyoruz” dendi.

Nomura'ya göre Dolar/TL kuru, ABD Doları karşısındaki gelişen piyasa paralarında, risk reversal stratejisi uygulanacak en ucuz paritelerden biri.

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