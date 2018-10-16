Dolar/TL için beklentisini açıkladı

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Matys, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin kademeli olarak iyileştiğini ve kurun 5.68-5.69 TL seviyesine kadar gerileyebileceğini belirtti.

Hollanda merkezli Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, Bloomberg HT'ye konuk oldu. Matys, ABD’li Rahip Brunson’un serbest bırakılmasından sonra ABD ve Türkiye arasındaki ilişkinin düzeleceğini vurgulayarak “Türk Lirası için iyimser bir tutum sergileyebiliriz. ABD ve Türkiye arasındaki ilişki kademeli olarak düzeleceğini ABD Başkanı Donald Trump’ın çok yapıcı yorumlar yapmasından ve rahibin serbest bırakılmasından sonra Türkiye’ye teşekkürlerini iletmesinden anlıyoruz” dedi.

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Rabobank Stratejisti Matys, 12 Ekim’de rahibin serbest bırakılmasından sonra 5.95 TL seviyelerine gerileyen dolar için bir sonraki önemli seviyenin 5.68-5.69 TL olacağını da konuşmasında belirtti.

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