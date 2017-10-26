Doların gözü Merkez Bankası'nda!

Artan jeopolitik risklerle dün akşam saatlerinde 3.80 seviyesini aşan dolar kuru, yeni günde 3.77 seviyesinde işlem görüyor. Euro kuru ise yine ün akşam saatlerinde tarihi rekorunu kırarken bugün 4.46 TL'de hareket ediyor. Merkez Bankalarının kararları bekleniyor.

Doların küresel bazda güçlü bir seyir izlemesi, ABD ile yaşanan vize sorunları ve jeopolitik risklerle dolar/TL, dün Türkiye piyasaları kapandıktan sonra uluslararası piyasalarda 9 Ekim'den beri en yüksek seviye olan 3.8080 seviyesine kadar yükseldi. Dolar kuru bugün en yüksek 3.7850 seviyesini görürken saat 12.37 itibarıyla 3.7722 seviyesinden işlem gördü.

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Euro/TL ise yine dün akşam saatlerinde 4.4969 seviyesini görerek tarihi rekorunu kırarken, şu dakikalarda 4.4595 seviyesinde hareket ediyor. Euro/dolar da 1.1811 seviyesinde bulunuyor.

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DOLARDA YÖN NERESİ?

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Dolar/TL kuru, dünkü sert hareketinin ardından bu sabah 3.75 seviyesinin üzerinde sakin seyrediyor. Dün akşam saatlerinde, bir ajansdan gelen bir habere göre, Alman bankalarının Türkiye’ye finansmanı azaltılacağı belirtildi. Bu haberin ardından, USD/TL kuru sert bir şekilde 3.80 seviyesinin üzerine doğru yükseldi. Gelen bu haberin ardından, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Sözcüsü yapmış olduğu açıklamasında, bankanın Türkiye'deki yatırımlarına devam ettiğini, yatırımların durdurulması yönünde alınmış bir karar olmadığını belirtti. Sözcü, bu yıl Türkiye'de 30 projeye 1 milyar euro yatırım yaptıklarını ekledi. Bu açıklama, şimdilik kuru biraz rahatlattı. Ancak, TL’deki kırılganlık sürüyor dolayısıyla her haber sert bir şekilde fiyatlanıyor. Diğer yandan gelişmekte olan ülke para birimlerinde de zayıf seyirler gözlüyoruz. Güney Afrika randındaki dünkü değer kaybıda oldukça sertti ve bu genel sepet içerisindeki ülke para birimlerini de olumsuz etkiliyor. Bir süredir GOÜ para birimlerindeki değer kaybı da TL üzerinde baskı yaratan önemli bir unsur" dedi.

Turşucu açıklamalarına şunları ekledi: "Piyasalar, bugün veri takvimi Türkiye’de oldukça yoğun. TCMB’nin faiz kararı takip edilecek. TCMB’den gelecek açıklamalar TL varlıkların seyri açısından önemli olacaktır. Merkez’den faizlerde değişiklik yapmasını beklemiyoruz ve mevcut tonunu ve sıkı duruşunu korumasını bekliyoruz. Dış piyasada ise ABD Doları bu sabah sakin. Bugün açıklanacak ABD verilerinin ise dolar üzerinde sınırlı bir hareket yaratması beklenebilir."

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Turşucu, doları teknik olarak şöyle değerlendirdi, "Teknik olarak USD/TL kuru, 3.75 seviyesinin üzerinde seyrini sürdürüyor. Kur, bu seyrinde ısrarcı olursa 3.80 direncine doğru ivmelenme izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 3.75 seviyesinin altında 3.71-3.70 desteklerini önemli destekler olarak izliyoruz."

MERKEZ BANKALARININ KARARLARI BEKLENİYOR

TCMB Ekim ayı PPK toplantısı kararlarını saat 14.00'de açıklayacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim ayı PPK toplantısında politika faizi, koridorunun alt ve üst bantları ile geç likidite penceresi (GLP) faizini sabit tutması; ortalama fonlama maliyetinin ise yüzde 12 civarındaki seyrini sürdürmesi bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın ise toplantıda aşırı gevşek para politikası yaklaşımından uzaklaşmak için küçük adımlar atacağının sinyalini vermesi bekleniyor.

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