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Doların gözü enflasyon raporunda!

28.04.2017 - 09:13 | Son Güncelleme : 28.04.2017 - 09:49

Merkez Bankası'nın adımları ve küresel risk iştahıyla kurda iyimserlik sürerken, dolar fiyatları 3.56 seviyesinden başladı. Enflasyon Raporu bekleniyor.

Dolar/TL Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde sıkılaştırma içeren faiz kararı ve likidite adımları ile yaklaşık dört ayın en düşük seviyesinde işlem görmeyi sürdürüyor.

Piyasalar bugün yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın saat 10.30'da yapacağı sunumu izleyecek. Öte yandan açıklanacak veriler de piyasalarda takip edilecek.

TCMB'nin likidite adımları ve küresel risk iştahıyla dün 3 Ocak'tan bu yana en düşük olan 3.5555'e kadar gerileyen kur, günün kalanında ise 3.56 civarında hareket etti. Kur bu sabah ise güne sınırlı bir yükselişle 3.5688 seviyesinden başladı.

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PİYASALARIN GÜNDEMİ

Bugün iç veri gündeminde Mart ayı dış ticaret dengesi, ilk çeyrek turizm gelirleri, Mart ayı giriş çıkış yapan yabancı ziyaretçiler ve Hazine'nin önümüzdeki 3 aya ilişkin borçlanma stratejisi izlenecek.

Piyasalarda lokal kurumsal döviz talebi, ABD'deki vergi reformu hazırlıkları, küresel risk iştahı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin ardından AB ilişkileri, referandumun kesin sonuçları, TCMB enflasyon raporu, jeopolitik gelişmeler de izlenen diğer ana gündem maddeleri olmaya devam ediyor.

Bankacılar kurumsal döviz alımlarını da hesaba katarak kurda 3.50'nin altında kalıcı bir seyri şimdilik pek olası görmüyor.

MERKEZ BANKASI'NIN ADIMLARI

Merkez Bankası'nın likidite politikalarının bileşiminde ortaya çıkan son faizi gösteren ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün 24 baz puanlık artışla yüzde 11.74'e yükseldi.

TCMB dün 31 Mart'tan bu yana ilk kez yüzde 9.25 faiz oranından fonlama sağladığı BIST kotasyon miktarını 5 milyar TL olarak belirledi.

Öte yandan TCMB açtığı bir hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde tutarı dün 1.25 milyar dolar olarak belirlerken, TL faizini 50 baz puan artışla yüzde 12.25'e yükseltti.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.38, valörde saat 1735'te son işlemde yüzde 10.38 seviyesindeydi. Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.41, valörde son işlem yüzde 11.44 oldu.


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