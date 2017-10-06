Dolar ne kadar? ( 6 Ekim dolar fiyatları )

Dolar fiyatları yeni güne yükselişle başlamasının ardından 3.61 seviyesinin üzerini görerek yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesini gördü. Euro fiyatları ise tüm zamanların rekorunu kırdı. Global Menkul Değerler Analisti Baştürk, "ABD verileriyle birlikte 3.60 üzerinde kapanışlar gelirse yükseliş eğiliminin güç kazanmasını bekleyebiliriz" dedi.

Dolar/TL dün en düşük 3,5666 seviyesine gerilese de dolar endeksinin güçlenmesiyle 3,5890'a kadar yükseldi ve günü bu seviyenin hemen altında tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan ve doların diğer para birimlerine karşı değer kazancına paralel en yüksek 3,6178 seviyesini görerek 12 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar/TL saat 11.50 itibarıyla 3,6157 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 4.2326 seviyesi ile tüm zamanların rekorunu kırarken şu dakikalarda 4.2305'da hareket ediyor. Euro/dolar ise 1.1699 seviyesinde...

Dün ABD verilerinin güçlü gelmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıkta faiz artışını gerçekleştireceği beklentisi ile dolar endeksi 94,11 ile yaklaşık 2 ayın zirvesini görürken, ABD on yıllık tahvil faizi de yüzde 2,36'nın üzerine çıktı.

Analistler, güçlü ABD verileri ve ABD'de vergi reformundaki gelişmelerin etkisiyle doların diğer para birimleri karşısında güçlendiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin döviz kurları üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL 3,60'ın üzerinde kalıcılık olması durumunda 3,64'ün direnç konumunda takip edileceğini bildiren analistler, olası düşüşlerde 3,55 ve 3,52'nin destek olarak öne çıkacağını dile getirdi.

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YÜKSELİŞ EĞİLİMİ GÜÇ KAZANABİLİR

Global Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk, "Mevcut konjonktürde küresel piyasalar ABD odaklı fiyatlanmaya devam ediyor. ABD’de son dönemde makro verilerin güçlü geldiği yadsınamaz bir gerçek. Hafta içerisinde ISM imalat ve ISM hizmet PMI verileri sırasıyla son 13 ve son 12 yılın en yükseğinde gelirken, fabrika siparişleri ise beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Gelen olumlu verilerin yanı sıra son FOMC toplantısından bu yana gerek Fed Başkanı Yellen gerekse üyeler her fırsatta düşük enflasyonun geçici olduğunu ve Aralık ayında fiaz artırımının kuvvetli ihtimal olduğunu işaret ettiler. Bu gelişmeler neticesinde Aralık ayına ilişkin faiz artırım beklentileri %75’lere yükselirken ABD 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerinde de yükseliş söz konusu. Kısacası mevcut konjoktür ABD dolarının lehine olurken gelişen piyasaların aleyhine. Tabi Trump’a ilişkin endişelerin nispeten azalmış olması da bu durumu destekliyor. Nasıl ki açıklanan veriler ve konuşmalarla beklentiler değişebiliyor ve piyasaya yansıyorsa aynı şekilde terse de dönebilir veya daha da derinleşebilir"

Baştürk değerlendirmelerine şöyle devam etti: Burada kısa vadede belirleyici olacak aşama bugün açıklanacak olan Eylül ayı istihdam piyasası verileri olacaktır. ABD’de Ağustos ayı sonu ve Eylül ayı içerisinde yaşanan kasırgalardan ötürü tarım dışı istihdamda beklentiler oldukça düşük. Ancak bu bir şey ifade etmiyor. Verinin düşük gelmesi piyasaları şok etmeyecektir ancak 100 bin ve üzeri bi veri piyasaları etkileyebilir. Burada odaklanmamız gereken asıl konu ortalama saatlik kazançlar verisi olacak. Aylık bazda %0.3 artış beklentisi mevcut. Beklentilerin üzerinde gelebilecek bir veri faiz artırım beklentilerinin daha da yükselmesi ve doların küresel bazda değer kazanımlarına devam etmesi anlamına gelebilir.

Dolar kurunda kritik eşikteyiz. Teknik anlamda 3.60 oldukça önemli bir seviye. Hem 200 günlük ortalama hem de 3.93 seviyelerinden başlayıp 3.38 seviyelerinde sonlanana düşüş trendinin %38.2 fibo direncine denk geliyor. ABD verileriyle birlikte 3.60 üzerinde kapanışlar gelirse yükseliş eğiliminin güç kazanmasını bekleyebiliriz. ABD verilerinin olumsuz gelmesi ve kurun 3.60 altında kalması durumunda 3.54-3.51 bandına yerleşebiliriz.

GÜNÜN ÖNEMLİ VERİLERİ

09.00 Almanya, ağustos, sanayi siparişleri

15.30 ABD, eylül, tarımdışı istihdam

15.30 ABD, eylül, işsizlik

17.30 Türkiye, eylül, hazine nakit dengesi

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz dün yüzde 11.02 seviyesinden gerçekleşirken iki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz dün yüzde 11.95 oldu.

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