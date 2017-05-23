Dolar fiyatları, 3.56 seviyesinin hemen üzerinde işlem görürken; Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Erkan, "Kur 3,55 altına gerilese de buralarda kalıcı olmayacak ve 3,60’lara gitme eğilimini sürdürecektir" şeklinde bildirdi.

Gelişmekte olan ülke para birimleri geçen hafta ABD'de artan siyasi belirsizliklerin küresel risk iştahının azaltmasıyla baskı altında kalırken aynı etken bu hafta doların küresel bazda sert değer kaybına neden olarak dolar/TL'nin aşağı yönlü bir seyir izlemesine neden oluyor.

ABD'ye ilişkin siyasi endişelerle 18 Mayıs Perşembe günü 3.6415'e kadar yükselen dolar/TL, dün dolardaki değer kaybı ile günü 3.56 civarında tamamlamıştı. Kur bu sabah ise anlamlı bir değişim göstermeyerek güne 3.56 seviyesinden başladı. Dolar fiyatları saat 16.42 itibarıyla 3.5625 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise aynı saatlerde 4.0032 seviyesindeydi.

Euro/dolar paritesi dün piyasa kapanışına yakın yaklaşık 8 ayın zirvesi olan 1,1264 seviyesini gördükten sonra, bugün yüzde 0,01 değer kaybıyla 1.1236 seviyesinden işlem gördü.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

DOLARDA YÖN 3.55 Mİ, 3.60 MI?

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "TRY fiyatlamalarının hafta içinde değişik parametrelere baktığını söyleyebiliriz. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın konu olduğu skandallar kaynaklı olarak Washington’dan yükselen politik risk küresel piyasalarda riskten kaçış ortamı yaratırken, Brezilya’da da politik risklerin yolsuzluk ve rüşvet skandalıyla yeniden artış göstermesi EM piyasalarına olan algıyı zayıflatmıştı. USDTRY paritesinin de, küresel çapta değer kaybeden USD’ye rağmen EM piyasalarındaki toplu pozisyonlandırılmalar kaynaklı olarak 3,64’e gittiğini görmüştük. Bu hafta bunun bir toparlanması gibi başladı. Tepki mahiyetinde hareketler görmekle beraber, petrol fiyatındaki yükseliş de global risk iştahını olumlu yönde etkiledi" dedi.

Erkan değerlendirmelerine şöyle devam etti: "TRY’de ise 18 Mayıs BİST kapanışından beri USD’ye karşı bir değerlenmeden bahsedilebilir. Diğer EM para birimleriyle korele bir şekilde %1,6’lık bir değer kazancı var. Bu kapsamda kur da haftanın açılışında 3,55 seviyesinin gördü. Bugün bu destek seviyesinden yukarı doğru tepkime geldiğini, kurun 3,55 altında bir fiyat hareketi oluşturamadığını görüyoruz.

Politik tarafta içerde bir sıkıntı yok. Hafta sonu yapılan olağanüstü Ak Parti kongresiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partinin başına geçti. Kabine revizyonunun da önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği öngörülüyor. Asıl riskler dışarıdan yükseliyor diyebiliriz. Dün akşam Manchester’da gerçekleşen patlama küresel piyasalara yeniden endişeyi getirdi. Trump’ın skandalları devam ediyor, Washington Post’ta yer alan haber Trump’ın Rusya ile ilişkilerini sorgulatmaya devam edecek gibi görünüyor. Trump’ın Suudi Arabistan’a ziyareti ve imzaladığı silah anlaşması da İran’ı kızdırdı. Yarın da Haziran FOMC öncesindeki en önemli döküman olan 3 Mayıs Fed toplantısının tutanakları açıklanacak. Tutanaklardan gelen mesajın bir USD iştahı yaratması söz konusu olabilir. TRY’nin iç ve dış temellerinin görece zayıf olduğunu ve kurda fiyat baskısının yukarıya olduğunu düşünüyorum. Kur 3,55 altına gerilese de buralarda kalıcı olmayacak ve 3,60’lara gitme eğilimini sürdürecektir."

KABİNEDE OLASI DEĞİŞİKLİKLER TAKİP EDİLİYOR

Bankacılar, iç piyasada ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2.5 yıl aradan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) olağanüstü kongresinde yeniden genel başkan seçilmesinin ardından kabinede bir değişikliğe gidip gitmeyeceğini yakından izliyor.

Reuters'ın bu ay içerisinde yetkililerin görüşlerine dayandırarak yaptığı haberde, Erdoğan'ın AKP kongresi sonrasında hükümette de ciddi bir değişikliğe gidebileceği belirtilmişti.

DOLAR ENDEKSİ 6 AYIN DİBİNE YAKIN

Doların altı büyük para birimine karşı seyrini gösteren dolar endeksi 11 Mayıs'ta 100 seviyesine oldukça yakın seyrederken kısa sürede 97 seviyesinin altına inerek doların sert bir değer kaybı yaşadığına işaret etti. Dolar endeksi yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesinde seyretti.

Sterlin ise, İngiltere'nin Manchester kentinde meydana gelen ve terör saldırısı olduğundan şüphelenilen patlamanın ardından yen karşısında değer kaybetti.

Gelişmekte olan para birimleri ABD'ye yönelik siyasi endişelerle her iki yönlü sert dalgalanıyor. Bankacılar bu gelişmelerin küresel piyasaları nasıl bir sonuca gideceğini izlerken henüz fiyatlamaların net olarak yapılamadığını belirtiyorlar. Bu nedenle ABD'de yaşananların gelişmekte olan ülke para birimlerine yansıması ise iki yönlü sert dalgalanmaları beraberinde getiriyor. TL ise gelişmekte olan ülke para birimlerindeki hareketi neredeyse birebir yansıtıyor, bu dönemde negatif ya da pozitif ayrışma gözlenmiyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler