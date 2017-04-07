Dolarda yeni hedef 3.7860 TL

Jeopolitik risklerin artmasıyla kurda yeni hedef 3.7860 olabilir.

Londra'daki Rabobank'ta stratejist olan Piotr Matys, "Jeopolitik riskteki artışla Dolar/TL 'de Mart'taki zirve olan 3.7860 ilk hedef olabilir" değerlendirmesini yaptı.

Merkez Bankası Ocak ayında tarihi düşük seviyeyi gören Türk Lirası'nı desteklemek ve enflasyonu kontrol altına almak için likidite adımlarına bu hafta da devam etti. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yükseltti ve tüm hafta boyunca gecelik repodan fonlama yapmadı.

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