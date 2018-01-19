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Dolarda tansiyon düşüyor mu?

19.01.2018 - 09:18 | Son Güncelleme : 19.01.2018 - 15:51

Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu koruyacağı beklentisiyle dolar kuru gerilerken, şu dakikalarda 3.77 seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar, jeopolitik gelişmeleri, Fitch'i ve doların küresel piyasalardaki seyrini izliyor.

Merkez Bankası'nın (TCMB) dün enflasyonda baz etkisiyle düşüş görülse bile sıkı duruşunu koruyacağı mesajı vermesinin ardından dolar/TL gerilerken, piyasalarda jeopolitik riskler yakından izleniyor.

Dolar/TL, dün akşam saatlerinde 3.7582'ye kadar geriledikten sonra bu sabah güne 3.7700/3.7725 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 9.27 itibarıyla 3.7772 seviyesinde hareket ederken, euro/TL 4.6327 seviyesindeydi.

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GÖZLER FITCH'TE

Meksa Yatırım Stratejisti Murat Tufan, "ABD Hükumeti uzun süredir gündemde olan bütçe krizini bugün çözemezse eğer kapanma tehlikesi ile karşı karşıya. Dolar, yıl başından bugüne Trump'a yönelik haber akışı, Euro'nun güçlü yükselmesi vb. gelişmelerden kaynaklı değer kaybediyor. Doların gücünü gösteren Dolar Endeksi yaklaşık 1 yıl öncesine kıyasla yaklaşık yüzde 10 geri çekildi. Ancak TL dolara karşı diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine kıyasla negatif ayrışıyor" dedi.

Tufan değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Jeopolitik gelişmeler sonrası 3,83 seviyesi üzerine kadar yükselen kurda tansiyon dün ki TCMB Faiz kararı sonrası bir miktar düştü. Ancak Afrin'e yönelik olası haber akışı Merkez Bankası kararı sonrası kurda ki geri çekilmeyi sınırlayabilir.  Kısa vadede 3,85 seviyelerine kadar yükselişler uzun soluklu olmuyor anca  3,78 - 3,74 bandı ise teknik anlamda aşırı alım bölgesi olarak yorumlanabilir. Bunun temel nedeni ise piyasa katılımcıları bu seviyeleri  düşük maliyetli alım bölgesi olarak değerlendiriyor. Bugün ise iç piyasada Suriye'ye dair haber akışlarının yanı sıra Fitch'in Türkiye ile alakalı kararı bekleniyor. Fitch'in yatırım yapılabilir seviyenin bir kademe altında olan notta bir değişiklik yapması beklenmiyor. Bu kararı geri bırakmamız ve Suriye cephesinde gelecek haber akışının normale dönmesi durumunda kurda 3,70 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanması sürpriz sayılmamalıdır. Tersi senaryoda zaten daha önce test edilen dirençler olan 3,80- 3, 85 seviyeleri takibimizde olacaktır"

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Yurt içinde bugün Fitch'in piyasa kapanışından sonra açıklanması beklenen olası Türkiye kredi notu değerlendirmesi beklenirken, yurt dışında saat 12.30'da İngiltere perakende satışlar, saat 18.00'de ABD Michigan tüketici güven endeksi açıklanacak.

DOLAR ENDEKSİ DİP SEVİYEDE

Dış piyasalarda dolar getiri avantajının azalmasından kaynaklanan sorunların yanı sıra ABD hükümetinin kapanabilmesine ilişkin endişelerle başlıca para birimleri karşısında üç yılın dip seviyesine yakın seyrediyor.

Dolar endeksi dün en son Aralık 2014'de gördüğü seviye olan 90.104'e geriledikten sonra 90.518'de bulunuyor.

ABD Temsilciler Meclisi hükümetin faaliyetlerini 16 Şubat'a kadar finanse etmek için bir tasarı kabul etti ve böylece mevcut paranın bitiminde bu hafta sonu hükümet faaliyetlerinin kapatılmasını önledi. Tasarının Senato'da onaylanması gerekli.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizinde dün spot kapanış yüzde 12.07 seviyesinden gerçekleşirken, valörde son işlem de yüzde 12.10 oldu. Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanış yüzde 13.54 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem de yüzde 13.53 oldu.

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