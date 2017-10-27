Dolar ne kadar? ( 27 Ekim dolar fiyatları )

Dün ABD ve Avrupa Merkez Bankası tarafından gelen haberlerle sert yükseliş yaşayan dolar kuru, yeni günde de 3.82 seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise 4.45 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar dünyada güçlenmeye devam ediyor. Dün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 60 milyar Euro’luk varlık alımını Ocak 2018’den itibaren Eylül 2018’e kadar 30 milyar Euro’ya indireceğini açıklaması ve ABD Temsilciler Meclisi’nde Trump’ın vergi reformunu kolaylaştıracak bütçe tasarısının kabul edilmesiyle yükselişe geçen dolar en yüksek 3.8351 seviyesini gördü. Dolar fiyatları yeni günde saat 8.23 itibarıyla 3.8200 seviyesinden işlem gördü. Euro aynı dakikalarda 4.45 seviyesindeydi. Euro/dolar ise 1.1636 seviyesinde bulunuyor.

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DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, “Dolar zaten dünyada ciddi bir güçlenmeye başlamıştı. Çok ciddi anlamda parite etkisi, dolar endeksi ve ABD faizlerinin etkisiyle dolar/TL’deki ivmenin arttığını görüyoruz. Hem Avrupa Merkez Bankası kanadından gelen haberler, ABD Temsilciler Meclisi’nde bütçe tasarısının kabul edilmesi, Siyasi haber sitesi Politico'nun haberine göre Yellen’ın yeni Fed başkanlığı yarışında yer almayacağı haberi doları güçlendirirken, gelişmekte olan ülke para birimlerine baskı olarak yansıdı. TL en çok reaksiyon gösteren para birimlerinden biri oldu. Dolarda dün yaşanan yükselişte direnç olan 3.81 seviyesi destek konumuna geldi. Dolarda 3.86 hedeflenebilir, 3.86 seviyesinin aşılmasıyla da 3.90 seviyesi görülebilir” şeklinde değerlendirdi.

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