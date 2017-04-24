Cuma gününü 3.65 seviyesine yakın tamamlayan dolar fiyatları, Fransa seçimleri sonrası yeni haftaya düşüşle başladı. Dolar fiyatları 3.59 seviyesinin altına geriledi. Euro fiyatları ise dolar karşısında 5 ayın zirvesini gördü.

Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun ardından dolar endeksinde yaşanan sert düşüş dolar/TL'nin de güne sert bir düşüşle başlamasını sağladı. Referandum sonrası beklenen iyimserlik siyasi gündemin sakinleşme eğilimine tam olarak girememesi nedeniyle daha yavaş hissedildiği TL'de bankacılar bu hafta TCMB'nin faiz kararının ve siyasi gelişmelerin izleneceğini söyledi.

Cuma gününü 3.65'e yakın tamamlayan dolar/TL bu sabah güne 3.59 seviyesinden başladı. Dolar fiyatları sonrasında dalgalı bir seyir izleyerek en düşük 3.5800 seviyesini görürken; en yüksek 3.6389 seviyesini gördü. Dolar kuru saat 17.40 itibarıyla 3.5900 seviyesinden işlem gördü.

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EURO YÜKSELDİ

Seçimler sonrası, ikinci turda merkezin adayı Macron'un euro karşıtı Le Pen'e üstünlük sağlayacağı beklentilerinin artması ile birlikte Euro/TL 3.9423 seviyesine kadar çıktı. Euro fiyatları en düşük 3.8865 seviyesini görürken 17.40 itibarıyla 3.8997 seviyesinden işlem gördü.

Euro, dolar karşısında ise 5 ayın zirvesini gördü. Euro/dolar aynı dakikalarda yüzde 1,24 yükselişle 1.0859 seviyesinden işlem gördü.

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DOLARDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Fransa’daki seçim sonuçlarının yaratmış olduğu olumlu havanın etkisiyle beraber USDTRY kurunun da 3,60 seviyesine doğru gerilemiş olduğunu görüyoruz. Küresel piyasalarda oluşan bu olumlu hava çerçevesinde EUR ciddi şekilde değer kazanmış, endeks vadelileri yukarı gitmekte, risk barometreleri ise gerilemektedir. EM piyasalarında da başta Orta ve Doğru Avrupa para birimleri olmak üzere değer kazancı mevcuttur ve TRY bu harekete iştirak etmektedir" şeklinde kaydetti.

Erkan değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Bu hareketin kalıcı olup olmayacağını yine temel faktörler belirleyecek. Çünkü bu hafta oldukça önemli açıklamalar yapılacak. Türkiye için; bu hafta TCMb’nin faiz kararı ve iki gün sonrasında Enflasyon Raporu sunumu olacak. TCMB’nin faiz konusunda bir aksiyon yapması beklentimiz dahilinde değil; USDTRY kurunun gerilemiş olması TCMB’yi ek sıkılaşmadan alıkoyabilir. Ancak halen enflasyonda zirveyi görmüş değiliz, haftaya gelecek veride de %12’ye doğru bir hareket olması beklenebilir. TCMB’nin faizde değişiklik yapmaması kuru yukarı götürebilir. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları da 28-29 Nisan’da toplanıyorlar ve Türkiye’nin AB müzakereleriyle ilgili ne gibi açıklamalar yapacaklar, ona bakacağız.

ABD’de Trump bu hafta vergi reformunu açıklıyor, yakından takip edilecek. Ancak bunun kapsamlı bir reformdan çok küçük bir düzenleme olarak açıklanması bekleniyor. ECB bu hafta para politikası toplantısını yapacak ve söylem değişikliğine gitmeleri beklenmiyor. BOJ’un da bu hafta para politikası kararlarını açıklayacağını belirtelim.

Neticede daha uzun dönemde fiyatlamalarda iyileşme için piyasa ana başlıklarında lehimize gelişmeler olması ve hükümetin uzun vadede ekonomik reformları halletmesi gerektiği görüşünü koruyoruz. 3,50’li seviyelere gerileme olsa bile TRY varlıklarına önemli bir kurumsal talep gelmesini beklemeyiz. Son 3-4 yıldaki fiyatlama alışkanlıklarına paralel bir şekilde ilerleyen dönem için USDTRY kurunda düşüşün alım fırsatı olarak kullanılabileceği görüşümüzü devam ettiriyoruz"

SİYASI BELİRSİZLİK SONA ERMEDİ

Siyasi belirsizliğin referandum ile ortadan kalkacağına yönelik beklentilerin gerçekleşmemesinin nedenleri arasında, referandumun hemen ardından OHAL'in uzatılması, referandum sonuçlarına ilişkin tartışmalar, Avrupa'nın yaklaşımı, idam cezası referandumunun gündeme gelmesi gibi konular bulunuyor.

MACRON BİRİNCİ ÇIKTI

Fransa'da seçimlerin ilk turunda, siyasi merkezdeki Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron oyların yüzde 23,7'sini alarak seçimden birinci çıktı. Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen de yüzde 21,7'lik oy oranıyla ikinci oldu. İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve Le Pen, 7 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacaklar.

YSK VE DANIŞTAY TAKİP EDİLİYOR

Referandum öncesinde bankacılar siyasi tansiyonun azalması ve gündemin yeniden ekonomiye odaklanması beklentileriyle geçen hafta kurun 3.50 seviyesine doğru ineceğini öngörüyorlardı. Ancak yaşanan siyasi tartışmalar nedeniyle kurda beklenen düşüş gerçekleşmedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun siyasi partilerin 16 Nisan referandumunun iptaline ilişkin başvurularını reddetmesinin ardından gözler muhalefetin adımlarına çevrildi.

CHP Cuma günü 16 Nisan referandumunda mühürsüz oy pusulalarının geçerli kabul edilmesine ilişkin YSK işleminin iptali ve bu dava sonuçlanıncaya kadar kesin sonuçların açıklanmaması talebiyle Danıştay'a başvurdu.

Referandumda anayasa değişikliğinin yüzde 51'in biraz üzerinde çıkan "evet" oyları ile kabul edilmesi erken seçim riskinin oldukça azalmasına neden olurken; analistlere göre piyasalar için önümüzdeki dönemde ana gündem konuları siyasi gelişmeler, AB ile ilişkiler, idam referandumu, yapısal reformlar ve jeopolitik riskler olacak.

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