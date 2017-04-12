Dolarda rüzgar tersine döndü! Düşüşün devamı bekleniyor mu?

Piyasalarda referandum bekleyişi sürerken dolarda kademeli düşüş devam ediyor. Dolar fiyatları yeni güne 3.70 seviyesinin altında başlarken ilerleyen saatlerde düşüşünü sürdürerek 3.66 seviyesinin altına geriledi.

Son dönemde politik belirsizlik nedeniyle satış baskısının diğer para birimlerine göre daha belirgin hissedildiği Türkiye ve Güney Afrika para birimlerinde bugün dolar karşısında değer kazancı belirginleşti.

Referanduma kısa bir süre kala son çıkan anketlerin genel olarak "evet" sonucuna işaret etmesi sonrası dolar/TL'de aşağı yönün hızlandığını belirten bankacılar, bu düşüşte gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik iyimserliğin de etkili olduğunu belirttiler.

Dolar/TL geçen hafta 3.75 seviyesini test ettikten sonra dün günü 3.71'in hemen üzerinde tamamlamıştı. Kur bu sabah da düşüşünü sürdürerek güne 3.70 seviyesinin altında başladı. Dolar fiyatları ilerleyen saatlerde düşüşünü sürdürerek en düşük 3.6564 seviyesini görürken saat 17.21 itibarıyla bankalararası piyasada 3.6610 seviyesinden işlem gördü.

Euro/TL ise güne 3.92 seviyesinden başlarken en düşük 3.8770 seviyesini gördü. Euro kuru şu saatlerde 3.8826 seviyesinden işlem gördü.

Bankacılar son dönemde Brexit ve ABD başkanlık seçimlerini örnek göstererek anketlerin birbirine oldukça yakın çıkması nedeniyle fiyatlamalarda zorlanıldığını belirtmişlerdi.

ANKET SONUÇLARI İYİMSERLİĞİ ARTIRDI

Ancak dün ve bugün sonuçları açıklanan ve piyasalarca yakından takip edilen anket şirketlerinin yayımladığı Nisan ayı araştırmalarına göre "evet" oylarının az farkla önde görünmesi kurdaki iyimserliği hızlandıran bir sebep oldu.

Nisan'da yapılan son araştırmalara göre ANAR yüzde 52, Konsensus ise yüzde 51.2 ile "evet" tercihinin önde göründüğünü duyururken, hükümete yakınlığı ile bilinen MAK Danışmanlık ise "evet" oylarının yüzde 56.5 ile önde olduğunu bildirdi.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

DOLARDA BEKLENTİ NE?

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "TRY’nin USD karşısında 3,74 üzerini görmesinden sonra, referandum öncesindeki dalgalı seyri kapsamında tekrar değer kazandığını ve 3,69 seviyesine geldiğini görmekteyiz. Bu hareket büyük oranda USD’nin diğer para birimlerine karşı momentum kaybetmesinden ileri gelmektedir. Trump’ın Kore sularına ABD gemilerini göndermesi ve Çin’e dair tedirgin edici mesajları civar ülkelerin para birimlerini başta KRW olmak üzere olumsuz etkilemiştir. Suriye üzerinde gerilen ABD ve Rusya ilişkileri de RUB ve TRY üzerinde olumsuzluk yaratmaktadır. Şimdi bu olumsuz etkilerin tersi yönünde piyasa hareketleri gördük. Ancak özellikle Putin’in ABD’ye yönelik sert ifadeleri önemli, bu yüzden kurda gerilemeye temkinli yaklaşmak gerek.

TRY, dün akşam saatlerinden bu yana USD karşısında yüzde 0,3 pozitifte, daha iyi performans gösteren diğer para birimleri yüzde 0,5 değer kazanan PHP ve yüzde 0,4 değer kazanan KRW olmuştur.

Türkiye’de referandum çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Erzurum’da konuşacak. Başbakan Yıldırım ise İzmir’de konuşma yapacak. Yatırım çevreleri referandum anketlerini izliyor. Cuma akşamına kadar anketler ışığında TRY üzerinde dalgalanmalar görülebilir. 3,69 – 3,67 nötr bölge benim için; 3,67 altında ise hareket alanı sınırlı görünmekte. 3,74 önemli direnç, bu aynı zamanda 3,67 – 3,81 ana bandının pivot noktası olarak da düşünülebilir.

DOLARDA DALGALANMALAR SÜREBİLİR

Analistler Brexit ve ABD seçimlerindeki sürprizler de düşünülerek anketlerin birbirine yakın sonuçlar gösterdiği referanduma ilişkin kesin bir tahmin yapmanın zor olduğunu belirtirken, bu da belirsizlik olarak piyasalara zaman zaman dalgalanma olarak yansıyabiliyor.

Son dönemlerde küresel çatışma risklerindeki artış, yıllardır küresel ekonomiye ilk defa bu kadar iyimser bakan piyasa izleyicilerinin beklentileriyle ters düşüyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.97 valörde son işlem yüzde 10.98 oldu.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz ve valörde son işlem yüzde 11.21 oldu.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR