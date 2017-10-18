Dolarda 'Fed' etkisi sürüyor!

Fed başkanlığına sıkılaştırma yanlısı isim atanabilme ihtimali ile dolar fiyatlarında güçlenme gelişmekte olan ülke para birimlerine olumsuz yansıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığına para politikasında sıkılaştırma yanlısı bir isim atayabilme ihtimalini değerlendirmesiyle dolarda güçlü seyir devam ederken, dolar/TL bu sabah 3.66 üzerinde seyrini sürdürüyor.

Dün saat 16.38'de 3.6610/3.6620 seviyesinde olan dolar/TL, sonrasında 3.6945'e kadar yükseldikten sonra bu sabah güne 3.66 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 10.11 itibarıyla 3.6723 seviyesinden, euro ise 4.3181'dan işlem gördü. Euro/dolar ise aynı dakikalarda 1.1756 seviyesindeydi.

Kurdaki yukarı hareket paralel tahvil faizlerinde de dün yükseliş gözlendi.

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BU VERİLER TAKİP EDİLECEK

Yurt içinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken yurt dışında saat 15.30'da ABD inşaat ruhsatları ve yeni konut inşaatları verileri açıklanacak.

YENİ BAŞKAN NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Fed'in bu yılki üçüncü faiz artırımını Aralık ayında yapmasını bekleyen yatırımcılar Fed Başkanı Janet Yellen'in görev süresinin Şubat ayında dolmasının ardından merkez bankasının başına kimin geçeceğine odaklandı.

Fed başkanlığı için beş adayı değerlendiren Trump, konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre kararını Kasım başında yapacağı Asya seyahatinden önce verecek.

Dolar, bu hafta adaylar arasında Standford Üniversitesi'nde görevli ekonomi profesörü John Taylor'ın adının öne çıkmasından destek buldu.

Kurallara dayalı para politikası yanlısı olarak bilinen Taylor'ın kendi adını taşıyan kurala göre ABD'de faizlerin şu anki yüzde 1-1.25 aralığından çok daha yüksek olması gerekiyor. Bunu göz önüne alan yatırımcılar Taylor'un başkanlığında faizlerin şu anda öngörülene kıyasla daha hızlı artabileceğine yönelik pozisyon alıyorlar.

DOLAR ENDEKSİ TOPARLANIYOR

Dolar endeksi Cuma günü gördüğü iki buçuk haftanın dip seviyesi olan 92.749'dan toparlanmayı sürdürerek bugün 93.475'te bulunuyor. Endeks dün 93.729'a kadar çıkmıştı.

Dolardaki küresel güçlenme TL dahil gelişmekte olan ülke para birimlerinde ise kayıplara neden oluyor. Dolar/TL'de yukarı hareketin sürmesi halinde tekrar 3.70 seviyelerinin görülebileceği belirtiliyor.

Piyasalarda geçen hafta sert fiyatlamalara neden olan ABD ile vize krizi konusundaki gelişmeler ile Kuzey Irak kaynaklı jeopolitik riskler de yakından izleniyor.

ABD'den gelen heyet dün başlayan görüşmelerine bugün devam edecek, bugünkü görüşmenin gündeminde vize konusu bulunuyor.

Piyasaların takip ettiği bir diğer konu ise Kuzey Irak'taki gelişmeler. Irak merkezi hükümetine bağlı güçler hafta sonunda Kerkük kenti ve çevresini kontrol altında tutan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı güçlere karşı başlattıkları operasyon ile Kerkük'ü alırken, Kerkük vilayetindeki tüm petrol tesisleri de merkezi hükümetin kontrolüne girdi.

Öte yandan Irak ordusu Musul'un bulunduğu Ninova vilayetinde Kürtlerin kontrolündeki yerleri ele geçirdiğini duyurdu.

TAHVİL BONO PİYASASI

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.31, valörde son işlemde yüzde 11.34 seviyesindeydi. İki yıllık gösterge tahvil ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.20 seviyesindeydi.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi geçen hafta 43 baz puan, iki yıllık gösterge tahvil ise 51 baz puan yükseliş kaydetti.