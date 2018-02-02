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"Dolarda 4.15 seviyesi sürpriz olmaz"

02.02.2018 - 16:27

Unicredit Gelişen Piyasalar FX Stratejisti Kowshik, dolarda 4.15 TL seviyesinin sürpriz olmayacağı tahmininde bulundu.

İtalya'nın en büyük bankası Unicredit Gelişen Piyasalar FX Stratejisti Kiran Kowshik doların küresel bazda zayıf olmaya devam edebileceğini, dünyanın kalanı iyi büyüdüğü zaman doların daha kötü performans gösterdiğini belirtti.

Bloomberght'nin haberine göre; TL için 'Ayı piyasası tarafında' olduğunu belirten uzman kurun yakın zamanda enflasyonda yaşanacak düşüş ve küresel ortamın etkisiyle 3.70-3.85 bandında kalacağını ancak yıl sonuna doğru 4.15 TL seviyelerin görülmesinin şaşırtıcı olmayacağını söyledi.

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Kowshik "TL'nin biraz istikrara kavuştuğunu görüyoruz ama görüşümüz TL'nin bu yıl içinde değer kaybetmeye devam edeceği yönünde. Yılın sonuna doğru 4.15'in üzerindeki seviyeleri görmek sürpriz olmaz. Tetikleyicilere bakmak lazım; enflasyon rakamlarına, siyasetin etkisine bakacağız. Ama istikamet belli, Lira değer kaybedecek" ifadelerini kullandı. 

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