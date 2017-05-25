Dolar fiyatları, son bir haftada ABD'deki siyasi endişeler kaynaklı 3.55 seviyesinin hemen üzerindeki dalgalanmasını sürdürürken, Fed tutanakları sonrası ise dolar kuru yönünü aşağı çevirdi. Dolar/TL'de 3,52 seviyesinin ana destek olduğunu belirten Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Erkan "Bu bölge altında kalıcılık sağlanamazsa 3,58 ve 3,62 menzilde olmaya devam edecektir" dedi.

Olası bir kabine revizyonunu izleyen dolar/TL Fed tutanakları sonrası 3.55'e geriledi. Dolardaki değer kaybına paralel geçen hafta 3.6415'e kadar yükselen dolar/TL bu hafta boyunca 3.55'in hemen üzerinde dalgalı bir seyir izledi. Dün günü 3.57'in hemen altında tamamlayan kur Fed sonrası ise 3.55'li seviyelere geriledi. Dolar kuru bugün güne 3.55 seviyesi sınırında başlarken, saat 9.31 itibarıyla 3.5550 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise aynı dakikalarda 3.9939 seviyesinden işe başladı.

Bugün iç piyasalarda açıklanacak bir veri bulunmazken Erdoğan'ın Brüksel'de AB yetkilileriyle yapacağı toplantılar takip edilecek. Dış piyasalarda ise ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlenecek.

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DOLARDA 3.52 SEVİYESİ KRİTİK

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Yayınlanan FOMC tutanaklarından sonra genel olarak EM piyasalarında, USD’nin güç kaybına bağlı olarak olumlu bir hava görüyoruz. Tutanaklarda, kademeli sıkılaşmaya ve 2017 yılı içinde bilanço küçültmenin değerlendirileceği ifade edilmekle beraber, hem bilanço küçültmenin “tapering”de olduğu gibi yavaş bir süreç halinde gerçekleşecek olması, hem de enflasyona dair endişelerin ön plana çıkarılmış olmasının öne çıkan satır başları olarak ortaya koyabiliriz. Bu yüzden küresel anlamda diğer enstrümanlara karşı zayıflayan USD ve gerileyen Hazine getirileri çerçevesinde piyasalardaki hareketler oluşmaktadır. Bu kapsamda USDTRY kurunun da 3,55’e doğru hareket ettiği gözlemlenmektedir, ki bir süredir bu seviye altında bir hareket oluşturmakta zorlanmaktadır" dedi.

Enver Erkan değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Lokal haber akışı bugün zayıf, USD’nin küresel piyasalardaki momentumuna ve EM piyasalarına korele bir seyir izlenmesi beklenebilir. Önemli olan 3,55 – 3,50 aralığındaki hareketin kalıcılaştırılmasıdır. Bu gerçekleşirse piyasada momentum TRY lehine oluşur ve kurda geri çekilme görebiliriz. Ancak konjonktürel olarak piyasa hareketlerinin her ihtimale açık olduğu akılda bulundurulmalıdır. Özellikle, Trump kaynaklı veya küresel siyaset kaynaklı olumsuz haber akışlarında EM varlıkları da satışa uğrayabilmektedir. Öte yandan, Fed konusunda da biz Haziran faiz artışıyla değil, Haziran’dan sonra kaç faiz artırımı olacağıyla ilgileniyoruz. Fed tutanakları da bu anlamda değerlendirilmeli. Yoksa, Haziran FOMC’ye kadar bütün ABD verileri beklenenden çok olumsuz gelmediği sürece, faiz artırımı pas geçilmez.

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İçeride önümüzdeki günlerde Kabine revizyonuna odaklanacağız. Yarın da ABD’den ilk çeyrek GSYH revizyonu gelecek. 3,55 altı seyir TRY için olumludur, 3,52 de ana destek seviyesidir. Bu bölge altında kalıcılık sağlanamazsa 3,58 ve 3,62 menzilde olmaya devam edecektir."

OLASI KABİNE REVİZYONU İZLENİYOR

İç piyasada bankacılar en önemli gündem maddesi olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2.5 yıl aradan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) olağanüstü kongresinde yeniden genel başkan seçilmesinin ardından kabinede bir değişikliğe gidip gitmeyeceğini izliyor.

Piyasalar tarafından özellikle ekonomi yönetiminde değişiklik yapılıp yapılmayacağı, yapılır ise nasıl bir değişikliğe gidileceği yakından takip ediliyor.

Erdoğan Brüksel'e yapacağı ziyaret öncesi havalimanında yaptığı açıklamalarda yeni Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) Brüksel seyahatinin dönüşünde belirleyeceklerini söyleyerek, kabine revizyonunu ise Başbakan Binali Yıldırım ile değerlendirip gereğini yapacaklarını dile getirdi.

'TUTANAKLAR' SONRASI DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bundan sonra yapacağı faiz artırımları ve 4.5 trilyon dolarlık tahvil stokunu azaltma çabaları konusunda temkinli bir yaklaşım ortaya koymasının ardından dolar değer kaybetti.

Fed'in 2-3 Mayıs'ta yaptığı para politikası toplantısının tutanaklarına göre Fed yetkilileri, ABD ekonomisinde yakın dönemde görülen yavaşlamanın geçici olduğu net bir şekilde belli olana kadar faizlerin artırımından kaçınılması konusunda görüş birliğine varırken, yetkililerden çoğu faiz artırımının yakında yapılabileceğini düşünüyor.

Doların altı büyük para birimine karşı seyrini gösteren dolar endeksi 11 Mayıs'ta 100 seviyesine oldukça yakın seyrederken kısa sürede 97 seviyesinin altına inerek doların sert bir değer kaybı yaşadığına işaret etmişti. Endeks Fed tutanaklarından sonra da aşağı yönlü bir seyir izleyerek yüzde 0.3 düşüşle 96.972'ye geriledi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta yüzde 10.67, valörde son işlemde yüzde 10.59 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık yeni gösterge olan 15 Mayıs 2019 itfalı tahvilin ortalama bileşik faizi ise dün spot kapanışta yüzde 11.23 seviyesindeydi, valörde son işlemde ise yüzde 11.19 oldu.

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