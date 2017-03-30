‹ Önceki Haber "3'ten fazla faiz artışını göz ardı etmiyorum" "3'ten fazla faiz artışını göz ardı etmiyorum" Sonraki Haber › Bugün Türkiye'ye geliyor Bugün Türkiye'ye geliyor

Dolar yurtdışını takip ediyor! Dolarda yön neresi?

30.03.2017 - 09:10 | Son Güncelleme : 30.03.2017 - 11:44

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın ABD'de tutuklanmasının piyasalarda dün yarattığı satış baskısı ardından bugün yurtdışı odaklı bir seyir öngörülüyor.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, ABD'de Reza Zarrab'ın yargılanma süreci ile bağlantılı olarak tutuklanmasının ardından dün sert satış baskısı altında kalan TL'de bugün daha yurtdışı odaklı bir seyir öngörülüyor.

Küresel piyasalarda dolar, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) genişlemeci para politikasından geri adım atmayacağı sinyalini vermesinin ardından diğer altı büyük para birimi karşısında dokuz günün zirvesinde seyrederken TL ise güne 3.65 ile düne göre anlamlı bir değişim göstermeyerek başladı.

Dün akşam saatlerinde 3.6550 civarında işlem gören dolar/TL bu sabah güne 3.64 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 11.41 itibarıyla 3.6380 seviyesinden işlem gördü.

Güne 3.92 seviyesinden başlayan Euro/TL ise şu sıralar 3.90 seviyesinden işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

DOLARDA YÖN AŞAĞI MI, YUKARI MI?

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Dolar kurunda 3.67 direncine doğru yükselişin ardından 3.6450 seviyeleri çevresinde dengelenme çabaları var. Dolarda son birkaç gündür yaşanan yükselişin 3.67 seviyelerine doğru yavaşladığını görmekteyiz. ABD dolarının küresel piyasalardaki güçlenmesi dolar kurunun geri çekilmesini engelliyor. Dolar endeksinde daha yukarı seviyelere doğru uzamalar olmadıkça dolar kurunun 3.67 seviyesinin üzerine yükselmesini beklemiyorum. 3.6450 seviyesinin altına gerilemesi durumunda yeniden 3.58-3.60 bölgesine doğru gerileme görülebilir. Ancak 3.5870 seviyelerinden dolarda ısrarlı alımlar gelmekte. Bununla birlikte 3.67 direncinin geçilmesi durumunda 3.70-3.73 bölgesine doğru ivmelenme görebiliriz.

BU VERİLER İZLENECEK

Bugün iç piyasada Şubat ayı yabancı ziyaretçi sayısı, Mart ayı ekonomik güven endeksi takip edilirken dış piyasalarda ise ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ABD GSYH verileri izlenecek.

EUROBOND İHRAÇ SÜRECİ DE İZLENİYOR

Bankacılar bu süreçte Halkbank'ın eurobond ihracının ve ABD'deki yargılanma sürecinin ve bugün ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Türkiye'ye gerçekleşeceği ziyaretin yakından takip edileceğini ancak yeni bir gelişmeye kadar TL'ye de yeni bir etki beklenmediğini belirttiler.

Analistler olayın politik bir konuya dönüşüp bankayı da olumsuz etkilemesinden endişelendiklerini belirtirken Hakan Atilla'nın ABD'de görevli olarak yer aldığı yatırımcı görüşmeleri tamamlanan Halkbank'ın eurobond ihraç süreci de piyasalarca yakından izleniyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde dün ortalama bileşik faiz spot kapanışta yüzde 11.09 valörde son işlem yüzde 11.05 oldu.

Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.55 valörde son işlem yüzde 11.57 oldu.


‹ Önceki Haber "3'ten fazla faiz artışını göz ardı etmiyorum" "3'ten fazla faiz artışını göz ardı etmiyorum" Sonraki Haber › Bugün Türkiye'ye geliyor Bugün Türkiye'ye geliyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
89.496 Değişim: 0,25% Hacim : 1.347 Mio.TL Son veri saati : 13:25
Düşük 89.362 30.03.2017 Yüksek 89.651
Açılış: 89.428
3,6450 Değişim: -0,05%
Düşük 3,6380 30.03.2017 Yüksek 3,6543
Açılış: 3,6469
3,9182 Değişim: -0,21%
Düşük 3,9100 30.03.2017 Yüksek 3,9337
Açılış: 3,9263
146,55 Değişim: -0,30%
Düşük 146,26 30.03.2017 Yüksek 147,07
Açılış: 146,99
1,0740 Değişim: -0,24%
Düşük 1,0731 30.03.2017 Yüksek 1,0770
Açılış: 1,07658
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.