Dolar yurtdışını takip ediyor! Dolarda yön neresi?

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın ABD'de tutuklanmasının piyasalarda dün yarattığı satış baskısı ardından bugün yurtdışı odaklı bir seyir öngörülüyor.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, ABD'de Reza Zarrab'ın yargılanma süreci ile bağlantılı olarak tutuklanmasının ardından dün sert satış baskısı altında kalan TL'de bugün daha yurtdışı odaklı bir seyir öngörülüyor.

Küresel piyasalarda dolar, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) genişlemeci para politikasından geri adım atmayacağı sinyalini vermesinin ardından diğer altı büyük para birimi karşısında dokuz günün zirvesinde seyrederken TL ise güne 3.65 ile düne göre anlamlı bir değişim göstermeyerek başladı.

Dün akşam saatlerinde 3.6550 civarında işlem gören dolar/TL bu sabah güne 3.64 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 11.41 itibarıyla 3.6380 seviyesinden işlem gördü.

Güne 3.92 seviyesinden başlayan Euro/TL ise şu sıralar 3.90 seviyesinden işlem görüyor.

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DOLARDA YÖN AŞAĞI MI, YUKARI MI?

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Dolar kurunda 3.67 direncine doğru yükselişin ardından 3.6450 seviyeleri çevresinde dengelenme çabaları var. Dolarda son birkaç gündür yaşanan yükselişin 3.67 seviyelerine doğru yavaşladığını görmekteyiz. ABD dolarının küresel piyasalardaki güçlenmesi dolar kurunun geri çekilmesini engelliyor. Dolar endeksinde daha yukarı seviyelere doğru uzamalar olmadıkça dolar kurunun 3.67 seviyesinin üzerine yükselmesini beklemiyorum. 3.6450 seviyesinin altına gerilemesi durumunda yeniden 3.58-3.60 bölgesine doğru gerileme görülebilir. Ancak 3.5870 seviyelerinden dolarda ısrarlı alımlar gelmekte. Bununla birlikte 3.67 direncinin geçilmesi durumunda 3.70-3.73 bölgesine doğru ivmelenme görebiliriz.

BU VERİLER İZLENECEK

Bugün iç piyasada Şubat ayı yabancı ziyaretçi sayısı, Mart ayı ekonomik güven endeksi takip edilirken dış piyasalarda ise ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ABD GSYH verileri izlenecek.

EUROBOND İHRAÇ SÜRECİ DE İZLENİYOR

Bankacılar bu süreçte Halkbank'ın eurobond ihracının ve ABD'deki yargılanma sürecinin ve bugün ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Türkiye'ye gerçekleşeceği ziyaretin yakından takip edileceğini ancak yeni bir gelişmeye kadar TL'ye de yeni bir etki beklenmediğini belirttiler.

Analistler olayın politik bir konuya dönüşüp bankayı da olumsuz etkilemesinden endişelendiklerini belirtirken Hakan Atilla'nın ABD'de görevli olarak yer aldığı yatırımcı görüşmeleri tamamlanan Halkbank'ın eurobond ihraç süreci de piyasalarca yakından izleniyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde dün ortalama bileşik faiz spot kapanışta yüzde 11.09 valörde son işlem yüzde 11.05 oldu.

Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.55 valörde son işlem yüzde 11.57 oldu.