Dolar ne kadar? ( 11 Ekim dolar fiyatları )

Dün nispeten sakin bir gün yaşayan dolar fiyatları bugün 3.71 seviyelerinin üzerine çıkarken, ilerleyen saatlerde yönünü aşağı çevirdi. Dolar fiyatları 3.66 seviyesinin altını görürken, euro fiyatları 4.32'li seviyelere kadar geriledi. Piyasalar siyasi gelişmeleri ve Fed tutanaklarını izleyecek. Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Erkan, "3,65 - 3–63 civarındaki boşluğu ilk bariyer olarak görmekle beraber; bu noktaların muhtemelen ucuz görülerek kur tarafında iç talep kaynaklı bir kur hareketi

ABD ve Türkiye'nin vize vermeyi karşılıklı askıya alması ardından piyasalarda ABD ile yaşanan krizin baskısı devam ederken, iki ülke ilişkilerinin seyrinin yanı sıra yurtdışı gelişmeler de takip ediliyor.

Dün 3.67 seviyesinin altına kadar gerileyerek günü 3.6730 seviyesinden tamamlayan dolar/TL, güne 3.70 seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 3.7133 seviyesini görürken sonrasında geriledi ve en düşük 3.6571 seviyesini gördü. Dolar/TL saat 14.52 itibarıyla 3.6606 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 4.3297 seviyelerinde... Euro/dolar ise aynı dakikalarda 1.1828 seviyesinde bulunuyor.

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İŞTE DOLARDA KRİTİK SEVİYELER

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "ABD’nin tatilden döndüğü ve USD yatırımcısının Fed tutanakları, Fed konuşmacıları, enflasyon ve perakende satış verileri gibi önemli gelişmeleri bekledikleri ortamda geçtiğimiz haftanın kazançlarından bir kısmını geri verdiği bir ortam vardı. Ancak TRY hareketi elbette bunlardan bağımsız bir şekilde gerçekleşti ve genel gidişata bakıldığında Pazartesi sabahı “flash crash” şeklinde gerçekleşen hareketin ardından kurun yukarıya bakmaya devam ettiği söylenebilir. USDTRY’de güniçi direncin 3,71’de olduğu ve şimdilik alışların bu seviyede momentum kaybettiği görülmektedir" dedi.

Erkan değerlendirmelerine şöyle devam etti: "ABD ile olan vize krizinde de, krizin bir üst boyuta taşınması gibi bir olumsuzlukla karşı karşıyayız. Başbakan Binali Yıldırım; Türkiye’nin herhangi bir şüpheliyi gözaltına alma veya tutuklama konusunda ABD’nin onayını almak zorunda olmadığını belirtmesinin ardından, dün akşam da ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, göçmenlik harici vize verilmesinin askıya alınması kararının Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı koordinasyonuyla alındığını belirtti. Türk mahkemesinin halen New York’ta bulunan WSJ muhabiri hakkında aldığı hapis cezası kararı da yine uluslararası boyutta krize katkıda bulunacak bir gelişmedir.

Bu bakımdan, kurlarda riskleri yukarı yönlü görmeye devam ediyoruz. DXY ve ABD reel faizlerinin eşlik edeceği bir yükselişin kuru daha yukarılara götürmesi yüksek olasılıklıdır. Bu açıdan bakıldığında; Fed tutanaklarında Aralık faiz artışının ön plana çıkarıldığı satır başlarının fiyatlanması durumu, geçen haftalardaki rallisine ara veren USD’nin yeniden global bazda değerlenmesine sebep olabilir. Halen carry avantajı sürse de, çekirdek enflasyonda yükseliş, enflasyon/faiz makasının kapanması ve kurdaki artışın enflasyona gecikmeli yukarı yönlü etkisi bu avantajı zamanla ortadan kaldırabilir. Bu da USDTRY’nin “flash crash” ile anlık gördüğü seviyelere rasyonellik çerçevesinde gitmesine neden olabilir. Teknik olarak 3,65 - 3–63 civarındaki boşluğu ilk bariyer olarak görmekle beraber; bu noktaların muhtemelen ucuz görülerek kur tarafında iç talep kaynaklı bir kur hareketini de tetikleyebileceğini, muhtemel alımların 3,76 – 3,78 bandında dirençle karşılaşabileceğini düşünüyoruz."

BUNLAR TAKİP EDİLECEK

Piyasalarda Türkiye'nin İdlib'teki faaliyetleri de yakından izleniyor. TSK Astana sürecinde belirlenen çatışmasızlık bölgeleri ile ilgili süreçte gelinen aşamada Suriye'de İdlib bölgesinde gözlem noktaları tesis etmek üzere TSK unsurlarının 8 Ekim tarihinden itibaren keşif faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Öte yandan Türkiye için bir diğer risk unsuru olarak görülen konu ise 19-20 Ekim'de yapılacak olan AB liderler zirvesi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Eylül başında yaptığı bir açıklamada Avrupa Birliği'nin, Türkiye ile üyelik müzakerelerini askıya almak veya son vermek de dahil olmak üzere, ilişkilerin geleceğini Ekim ayında görüşeceğini söylemişti.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.42, valörde son işlemde yüzde 11.39 seviyesindeydi. İki yıllık gösterge tahvil ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.38, valörde son işlemde yüzde 12.24 seviyesindeydi.

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