Dolar ne kadar? ( 6 Kasım dolar fiyatları )

Geçtiğimiz cuma uluslararası piyasada 3.89 seviyesinin üzerini gören dolar kuru, yeni haftada 3.88 seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar Başbakan Binali Yıldırım'ın yarın başlayacak olan ABD seyahati ve dış piyasalardaki gelişmeleri izliyor.

ABD ve Türkiye arasında bir süredir devam eden gerilimin önümüzdeki dönemde daha da artabileceğine ilişkin endişelerle dolar/TL hareketli bir seyir izliyor. Dolar kuru geçtiğimiz cuma en yüksek 3.8905 seviyesini görürken, yeni haftaya 3.87 seviyesinden başladı. Dolar/TL saat 9.22 itibarıyla 3.88 seviyesinden işlem görüyor.

4.5205 ile tarihi rekor kıran Euro/TL ise aynı dakikalarda 4.5073 seviyelerinde bulunuyor. Euro/dolar da 1.1613 seviyesinde hareket ediyor.

Yurt içinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, saat 10.55'te Almanya hizmetler PMI, saat 11.00'de Euro bölgesi hizmetler PMI açıklanacak.

Yıldırım'ın 7-10 Kasım tarihlerindeki ABD ziyaretinde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye, Irak dahil bölgesel konular ve FETÖ, İD , PYD/YPG olmak üzere terörle mücadele ile vize sorununun çözümü konularında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

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TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil/bono piyasalarında 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.96 seviyesindeydi. Valörlü işlemlerde yüzde 12.28'e kadar yükselen 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi son işlemde yüzde 12.25 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 13.18 seviyesindeydi. İki yıllık tahvil valörde yüzde 13.45'e kadar yükseldikten sonra son işlemde yüzde 13.29 seviyesindeydi.