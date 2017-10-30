Dolar ne kadar? ( 30 Ekim dolar fiyatları )

Geçtiğimiz hafta sert dalgalanan dolar fiyatları, yeni haftaya yatay bir seyirle başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 3.78 seviyesinde işlem görüyor.

Jeopolitik risklerin artması, bankalarla ilgili bir haftada üst üste 2 negatif haber çıkması, Avrupa Parlamentosu'nun yardımlarda kesinti kararı ve vize krizine ilişkin belirsizlik TL'nin hem dolar hem euro karşısında değer kaybetmesine neden oldu.

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Cuma günü piyasaların kapanış saatinde 3.79 seviyesinde işlem gören dolar kuru, yeni haftaya 3.78 seviyesinden başladı. Dolar/TL saat 9.12 itibarıyla 3.7793 seviyesinden, euro/TL ise 4.3929 seviyesinden işlem gördü.