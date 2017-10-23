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Dolar ne kadar? ( 23 Ekim dolar fiyatları )

23.10.2017 - 08:29

Dolar fiyatları, Türk Lirası karşısında siyasi belirsizliklerle birlikte 3.72 seviyesine kadar yükseldikten sonra 3.70 seviyesinin altına geriledi.

Dolar kuru, dün gece 22:40 sıralarında 3.7204 seviyesine kadar yükseldikten sonra kademeli olarak geriledi. Dolar/TL saat 08.33 itibarıyla 3.6918 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 4.3446 seviyesinde hareket etti Euro/dolar ise aynı dakikalarda 1.1769 seviyesindeydi.

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DOLAR NEDEN GERİLİYOR?

Analistler, Türk Lirası'nın Asya seansında sert düşüşün ardından, satışların diğer gelişen piyasa paralarına yayılabileceği endişeleri ile birlikte, izlenecek para birimlerinden biri oldu. TL'de ilk işlemlerde görülen satışların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haftasonu yaptığı konuşmada ABD'ye yönelttiği eleştirilerden kaynaklandığı kaydediliyor.


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