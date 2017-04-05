Dolar yeni günde de hareketli ! 3.67 seviyesi aşıldı !

9 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon verisi sonrası yönünü yukarı çeviren dolar fiyatları, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde yaşanan yükseliş ile dün en yüksek 3.6890 seviyesini gördü. Dolar kuru bugün güne 3.67 seviyesinin üzerinde başladı.

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen satış baskısının etkisiyle yönünü yukarı çeviren dolar/TL'de dış piyasalardaki gelişmeler ve yaklaşan referandum süreci izleniyor.

Dün saat 16.58'de 3.6610/3.6627 seviyesinde olan dolar/TL, 3.6890'a kadar yükseldikten sonra bu sabah saat güne 3.67 seviyesinin üzerinde başladı. Dolar fiyatları saat 09.11 itibarıyla 3.6720 seviyesinin üzerinde işlem gördü. Euro/TL ise 3.91 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

PİYASALAR BU VERİLERİ TAKİP EDECEK

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken yurtdışında saat 10.55'te Almanya hizmetler PMI, saat 11.00'de Euro bölgesi hizmetler PMI, saat 15.15'te ABD ADP özel sektör istihdam ve saat 17.00'de ABD ISM hizmetler endeksi açıklanacak.

MERKEZ FAİZ ARTIRIR MI?

ALB Foreks Yönetmeni Onur Altın, Güney Afrika Maliye Bakanı'nın görevden alınması ve iki kurumdan gelen not indirimi ardından gelişmekte olan ülke piyasalarında satış baskısının devam ettiğini belirterek, "Yurtiçinde ise yüksek enflasyonun ardından ortalama fonlama maliyetindeki yükselişe rağmen TL'de değer kaybı devam ediyor. TCMB TL üzerindeki baskıyı azaltmaya çalışıyor ancak yeterli değil, enflasyonda gelinen seviyeler önümüzdeki dönemde bir faiz artırım beklentisini beraberinde getiriyor" dedi.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin de kurda baskı yarattığını söyleyen Altın, "Kurdaki yükseliş eğilimi bugün de devam edebilir. ABD tahvil faizlerinin yüzde 2.30 seviyesinin üzerinde kalması ve gelecek verilere bağlı olarak referanduma kadar ki süreçte dolar/TL 3.75-3.78 seviyelerine gidebilir. Piyasada henüz bir referandum fiyatlaması yok ancak çıkacak sonuca bağlı olarak kurda sert bir hareket görülmesi olası" dedi.

DÜNYADAKİ GELİŞMELER

Yatırımcıların bu hafta odaklanacakları konular Fed tutanakları, Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile Perşembe ve Cuma günü yapacağı görüşmeler olacak.

Dolar bugünkü işlemlerde yen karşısında değer kazanmaya çalışsa da Kuzey Kore'nin ABD-Çin zirvesi öncesi denize balistik füze fırlatmasının ardından kazanımlarını geri verdi.

Kuzey Kore'nin yarın başlayacak ABD-Çin zirvesi öncesi fırlattığı füze, yen gibi güvenli liman varlıklara talebi artırdı.

Zirvenin yanı sıra, istediği sağlık yasa tasarısı için partisinden destek bulamayan ABD Başkanı Donald Trump'ın vaat ettiği politikaları hayata geçiremeyeceğine yönelik şüpheler de dolardaki olası kazanımları sınırlıyor.

TCMB dün de yüzde 9.25 faiz oranından BIST kotasyon miktarını sıfır olarak belirledi ve ortalama fonlama maliyeti yüzde 11.47 seviyesinde oluştu.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot ortalama yüzde 10.93, valörde son işlemde yüzde 10.98 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde bileşik faiz ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.40 seviyesindeydi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR