Dolar ne kadar? ( 6 Kasım dolar fiyatları )

Merkez Bankası'nın hamlesiyle 3.86 seviyelerine gerileyen dolar fiyatları, ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizinde yumuşama sinyali haberiyle sert geriledi. Reuters'in geçtiği 'ABD temsilcileri sınırlı hizmete başladı' haberi öncesi 3.8726 seviyesinde hareket eden dolar kuru, 3.8389 seviyesine kadar geriledi.

Dolar kuru gün içerisinde hareketli bir seyir izledi. Dolar/TL, Reuters'in Türkiye ile ABD arasındaki vize krizinde yumuşama sinyali haberiyle sert geriledi. Haber öncesi 3.8726 seviyesinde hareket ederken, haber sonrası 3.8389 seviyesine geriledi. Dolar kuru saat 17.51 itibarıyla uluslararası piyasalarda 3.8372 seviyesinde işlem gördü.

Dolar kuru ABD ve Türkiye arasında bir süredir devam eden gerilimin önümüzdeki dönemde daha da artabileceğine ilişkin endişelerle uluslararası piyasada 3.8905 seviyesine kadar yükseldikten sonra; Merkez Bankası'nın yeni hamlesiyle 3.8514 seviyesine kadar gerilemişti.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Euro/TL gün içesinde en düşük 4.4492 seviyesine gerilerken, şu dakikalarda 4.455 seviyesinde işlem görüyor. Euro/dolar ise 1.1590'da hareket ediyor.

REUTERS: ABD SINIRLI HİZMETE BAŞLADI

Reuters'ın duyurduğu habere göre ABD temsilcilikleri sınırlı olarak vize hizmeti vermeye başladı. Haber ajansı ABD Büyükelçiliği'nden gönderilen e-postadaki bu bilgiyi bir Büyükelçilik çalışanının da doğruladığını belirtti.

9 Ekim tarihinde ABD’nin Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklaması üzerine Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği de “ABD’deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır” açıklaması yapmıştı.

MERKEZ'DEN DÖVİZ PİYASASINA YENİ HAMLE

Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânına ilişkin üst sınırı yüzde 55'e düşürdü, dilim aralıklarını 5'er puan aşağı çekti. Söz konusu adımla piyasadan yaklaşık 5,3 milyar lira çekilecek.