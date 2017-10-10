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Dolar ne kadar? ( 10 Ekim dolar fiyatları )

10.10.2017 - 08:47 | Son Güncelleme : 10.10.2017 - 09:03

ABD’nin önceki gece açıkladığı vize durdurma kararı sonrasında önceki gün ve dün dolarda dalgalı hareket görülürken bu sabah piyasalar daha sakin bir güne uyandı. Dün bankalararası piyasada son işlemlerin 3.7310 liradan yapıldığı serbest piyasada 3.7290 liradan günü tamamlayan dolar bugün sabah 3.68 lira seviyelerinde.

Dün yine bankalararası piyasada son işlemlerin 4.3772 liradan yapıldığı ve serbest piyasada günü 4.3710 liradan kapatan Euro da gevşedi. Bu sabah Euro 4.33.84 lira seviyelerinde işlem görüyor.

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