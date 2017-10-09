Dolar ne kadar? ( 9 Ekim dolar fiyatları )

Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizinin ardından, dolar 3.70 seviyesini aştı.

Türk Lirası, Pazartesi gününün erken işlem saatlerinde, dolar karşısında Ocak ayında gördüğü seviyelere geldi. Dolar/TL , Fed sıkılaşmasının gelişen paraları olumsuz etkileyeceği endişelerine bağlı olarak cuma günü yüzde 0.8 düşmüştü.

Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybı, ABD'nin Türkiye vatandaşlarının vize başvurularını askıya alma kararının ardından Türkiye'nin de ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya almasından sonra yüzde 4'ü aştı. Dolar kuru, saat 07.05 itibari ile 3.7142 seviyesnden işlem görüyor.

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EURO TARİHİ REKOR KIRDI

Euro/TL ise yüzde 3 kayıpla 4.3645 seviyesine kadar yükselerek tarihin en yüksek seviyesini gördü. Euro/TL şu dakikalarda 4.3594 seviyelerinde...