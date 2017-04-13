Dolar sert dalgalanıyor! İşte beklenti

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Dolar çok güçleniyor' açıklamasının ardından düşüşünü sürdürerek en düşük 3.6492 seviyesini gören dolar fiyatları yeniden yükselişe geçti. Bugün ise en düşük 3.6425 seviyesini gören dolar/TL yeniden yükselişe geçerek 3.6780 seviyesine kadar yükseldi. Dolar/TL anketleri ve küresel piyasaları takip ediyor.

Dolar kuru sert dalgalı hareket ediyor. Dolar/TL geçen hafta 3.75 seviyesini test ettikten sonra bu hafta boyunca sınırlı bir iyimserlik eğilimine gitmişti. Ancak TL'deki değer kazancı düne kadar çok belirgin olamadı. Dün dolar/TL 3.70'den 3.65'e gerilerken Trump'ın konuşmaları sonrası gece 3.6492 seviyesine geriledi. Bugün ise güne 3.65 seviyesinden başlayan kur en düşük 3.6425 seviyesini görürken, sonrasında yükselişe geçerek en yüksek 3.6780 seviyesini gördü. Dolar saat 16.33 itibarıyla bankalararası piyasada 3.6735 seviyesindeydi.

Euro/TL ise güne 3.89 seviyesinden başlarken; en düşük 3.8810 seviyesini, en yüksek 3.9177 seviyesini gördü. Euro kuru aynı saatlerde 3.9047 seviyesinden işlem gördü.

Son dönemde politik belirsizlik nedeniyle satış baskısının diğerlerine göre daha belirgin hissedildiği Türkiye ve Güney Afrika para birimlerinde dün dolar karşısında yaşanan sert değer kazancı ardından bugün dolar/TL'de küresel piyasalar ve yeni anketlerin takip edilmesi bekleniyor.

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3.50 ALTINDA KALICILIK ZOR

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Son açıklanan anketler “evet” oyunu bıçak sırtı bir farkla önde gösterirken, bariz bir referandum fiyatlaması için ortada net bir resim olmadığını söylemek gerekiyor. USD/TRY kurunun gerilemesi çoğunlukla USD’nin birçok para birimine karşı değer kaybetmesiyle açıklanabilir bir durum. Trump’ın “USD’nin çok güçlü olduğuna, Çin’in kur manipülatörü ilan edilmeyeceğine ve Fed’in düşük faiz politikasını beğendiğine” yönelik açıklamaları ABD tahvil faizlerinin belirgin bir şekilde geri çekilmesine neden oldu. Bu yüzden EM’ler USD’ye karşı daha güçlü bir konuma gelmişti. Şu andaki resim ise çabuk bir dönüşe işaret ediyor" dedi.

Erkan şöyle devam etti: "En kötü performans gösteren EM para birimleri USD’ye karşı yüzde 0,7 değer kaybeden TRY ve ZAR olarak öne çıkıyor. USD/TRY 3,67 seviyesi altında kalamadı, bu seviye altında kalıcı fiyat hareketi görmediğimiz sürece kur yukarı doğru eğilim göstermeye devam edecektir. Ancak şu anda kısa vadeli öngörü yapmaktan çok birkaç hamle sonrasını tahmin etmek daha önemli bir hal almıştır. Çünkü ortada bir referandum belirsizliği vardır. İhtimaller biraz daha “evet” oyuna kayma gösterse de, resim çok ortadadır ve her iki durumda da kısa süreli piyasa etkisi ile uzun süreli etkinin değişkenlik göstereceğini düşünüyorum. Seçim belirsizliği ortadan kalktıktan sonra bir olumlu hareket görebiliriz, ancak sonrası tamamen açılacak yeni fasıllara bağlı olacak. Yıllardır uygulanamayan yapısal reformlara geçiş sürecinin öyle kısa sürede olamayacağını düşünüyorum.

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Bu bakımdan USD/TRY kurunda da 3,50 altında kalıcılığı zor görüyorum. Kur yine yukarı gidebilir, oynaklığı önemli. O da Fed’e bağlı, Fed de Trump’a bağlı. TCMB’nin elinde fazla bir seçenek yok, para politikasını daha fazla sıkılaştırması için alan dar; çünkü büyümeden gidecek. Para politikasını gevşetirse de bu bize yüksek kur ve enflasyon olarak dönecek; ki zaten enflasyon yüzde 5 hedeflenirken yüzde 12’ye yaklaşmış durumda. Türk varlıklarına çok temkinli yaklaşılacak bir dönem içine giriyoruz; ancak dediğim gibi bu uzun vadeli öngörüler arasındadır. Yoksa 17 Nisan sabahı olumlu bir piyasa hareketine kesinlikle şaşırmam."

DOLAR NEDEN GERİLİYOR

İntegral Yatırım Menkul Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya, "Dolar/TL hafta 3.73 seviyesinde başlamasının ardından küresel bazda yaşanan gelişmelerle 3.64 seviyesine doğru geriledi. Dış tarafta ABD Başkanı Donald Trump, Wall Street Journal'a verdiği röportajda yine piyasaları harekete geçirecek noktalara değindi. Trump, ilk olarak güçlü dolar istemediği konusunu Ocak ayındaki demecinden sonra tekrar dile getirdi ancak bunlar piyasaların yabancı olduğu söylemler değil. Diğer yandan Çin konusunda geri adım atarak Çin’i kur manipülatörü olarak ilan etmeyeceğini açıkladı. Son olarak ise Fed ve Fed Başkanı J. Yellen konusunda tamamen geri adım atmış bir Trump var karşımızda. Her ne kadar açıklamalar sonrası dolarda yaşanan duraklama gelişmekte olan ülke para birimlerine nefes aldırsa da Trump etkisinin geçici olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Kurun teknik olarak, 3.6650 – 3.6700 bant altında kısa vadede düşüşe işaret ettiğini belirten Yalçınkaya, "Bu durumda 3.5850 – 3.6000 aralığı daha önce tepki verdiği önemli yerler. Burası önemli teknik bir nokta. Kurun bu bant aralığının üzerine çıkması alımları kademeleri olarak 3.70 – 3.7330 bant aralığına doğru taşıyabilir. Buna karşın hafta sonu yaşanacak referandum sonrasında pozisyonlanmalar değişebilir ve kurda hareketlilik artabilir" şeklinde belirtti.

ANKETLER DE DOLARIN GERİLEMESİNDE ETKİLİ OLDU

Referanduma kısa bir süre kala son çıkan anketlerin genel olarak "evet" sonucuna işaret etmesi sonrası dün dolar/TL'de aşağı yön hızlanmıştı. Geçen hafta 3.75'in üzerine çıkan dolar/TL hafta boyunca izlediği iyimserliği dün itibarıyla 3.65'in altına taşıdı.

Bankacılar, son dönemde Brexit ve ABD başkanlık seçimlerini örnek göstererek anketlerin birbirine oldukça yakın çıkması nedeniyle fiyatlamalarda zorlanıldığını belirtmişlerdi. Bu gelişmenin de kurda dalgalanmalara neden olduğunu söylemişlerdi.

Ancak son iki günde sonuçları açıklanan ve piyasalarca yakından takip edilen anket şirketlerinin yayımladığı Nisan ayı araştırmalarına göre "evet" oylarının az farkla önde görünmesi kurdaki iyimserliği hızlandıran bir sebep oldu.

Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliğine dair referandum 16 Nisan'da yapılacak; AKP ve MHP'nin desteklediği düzenlemeye, CHP ve HDP karşı çıkıyor. 18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin referandumda kabul edilmesi, cumhurbaşkanına geniş yetkiler verilmesine imkan tanırken, bu nedenle muhalefet ve çeşitli kesimlerde "tek adamlık" endişesini yükseltiyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.98 valörde son işlem yüzde 10.95 oldu. Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.31 valörde son işlem yüzde 11.26 oldu.