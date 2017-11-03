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Dolar 'Powell' sonrası güne nasıl başladı?

03.11.2017 - 08:42

Dün Trump'ın, Fed başkan adayını açıklamasının ardından 3.80 seviyesinin altına gerileyen dolar kuru, yeni günde 3.80 seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda dolar üç haftanın zirvesindeki seyrini sürdürürken, dolar/TL güçlü ABD verileri ve devam eden jeopolitik endişelerle baskı altında hareket ediyor. Dolar/TL güne 3.80 seviyesinden başlarken, saat 8.47 itibarıyla 3.8079'dan işlem gördü. Euro/TL ise 4.4427 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar da 1.1663 seviyesinde hareket etti.

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Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3.76'nın destek konumunda bulunduğunu, 3.82 ve 3.85'in direnç olarak izleneceğini belirtiyor.


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