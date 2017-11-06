Dolar ne kadar? ( 6 Kasım dolar fiyatları )

Güne 3.87 seviyesinden başlayan dolar fiyatları; Merkez Bankası'nın hamlesi öncesi 3.8851 seviyesinden işlem görürken, sonrasında 3.86 seviyesinin altına geriledi. Piyasalar Başbakan Binali Yıldırım'ın yarın başlayacak olan ABD seyahati ve dış piyasalardaki gelişmeleri izliyor.

Dolar kuru ABD ve Türkiye arasında bir süredir devam eden gerilimin önümüzdeki dönemde daha da artabileceğine ilişkin endişelerle uluslararası piyasada 3.8905 seviyesine kadar yükselirken; Merkez Bankası'nın yeni hamlesiyle 3.8568 seviyesine kadar geriledi. Dolar/TL saat 11.11 itibarıyla 3.8572 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL gün içesinde en düşük 4.4796 seviyesine gerilerken, şu dakikalarda 4.4804 seviyesinde işlem görüyor. Euro/dolar ise 1.1613'da hareket ediyor.

MERKEZ'DEN DÖVİZ PİYASASINA YENİ HAMLE

Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânına ilişkin üst sınırı yüzde 55'e düşürdü, dilim aralıklarını 5'er puan aşağı çekti. Söz konusu adımla piyasadan yaklaşık 5,3 milyar lira çekilecek.

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KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan; "Küresel piyasalar; Trump’ın Asya ziyareti, Cumhuriyetçiler’in bir an önce yasalaştırmak istedikleri vergi reformu, Paradise Papers’ın da ortaya koyduğu üzre ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ortak yatırımları, Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Mohammed bin Salman’ın yaptığı üst düzey tutuklamalar gibi önemli bir haber akışını takip ediyor. USD, küresel bazda Cuma günü açıklanan Ekim ayı ISM-H endeksinin 12 yılın zirvesinde olması ve ekonomi içinde yüksek bir ağırlığa sahip hizmet sektörünün güven verici durumda olmasını pozitif anlamda fiyatladı ve bu kapsamda değer kazandı. NFP’nin ortaya koyduğu karışık resme rağmen, Fed Aralık ayı opsiyon fiyatlaması yüzde 92 seviyesine yükseldi" dedi.

Erkan değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Türkiye, ilk darbeyi enflasyondan yemekle beraber, manşet ve çekirdek enflasyon seviyelerinin neredeyse fonlama faizi seviyelerine gelmiş olması TRY adına kırılganlık unsuru olacak ve Fed’in faiz artırmaya istekli olduğu bir konjonktürde TRY’de daha sert fiyatlamalara neden olabilecektir. Bu bağlamda, TRY’de değer kaybı devam ederse TCMB’nin müdahale yapması beklenebilir. Fonlama faizini, yüzde 12- yüzde 12,25 bandı içerisine geçmek bir opsiyon olabilir. Cuma öğleden sonra, uluslararası basında yaptırımlar konusunda Washington-Ankara ilişkilerini etkileyebilecek mahkeme belgeleri olduğuna dair raporlar hem TRY’deki değer kayıplarını genişletti, hem de Türk tahvil faizlerinin rekor yüksek seviyelere çıkmasına neden oldu.

TRY’deki değer kaybının sürmesi neticesinde, TCMB bu sabah bir açıklama yayınlamış “fiyat istikrarına ve finansal istikrara destek sağlanması maksadıyla” ROM kapsamında döviz imkan üst sınırı yüzde 60’tan yüzde 55’e düşürülmüş, tüm dilim aralıkları da 5’er puan aşağı çekilmiştir. Bu kapsamda yaklaşık 5,3 milyar TRY likiditesi piyasadan çekilecek ve yaklaşık 1,4 milyar USD bankaların kullanımına geçecektir. TCMB’nin ilk müdaheleyi ROM kapsamında yaptığını görüyoruz. TCMB aynı zamanda 1 Şubat 2018’e kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı reeskont kredilerinin USDTRY için 3,70, EURTRY için 4,30 ve GBPTRY için 4,80 kurundan TRY bazında ödenmesine olanak tanıdı.

Kurda güncel hareket içerisinde direnç seviyesi 3,89 olarak izlenecekken, bu direncin aşılmasıyla oluşabilecek yeni bir harekette, muhtemel üst bant 3,95, yani tüm zamaların zirvesinin yenilenmesi anlamına gelecek bu olacaktır. Güncel destek noktamız ise, Cuma günkü değer kaybı sonrasında 3,83 olarak oluşmuştur."

PİYASALAR BUNLARI TAKİP EDECEK

Yurt içinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, saat 10.55'te Almanya hizmetler PMI, saat 11.00'de Euro bölgesi hizmetler PMI açıklanacak.

Yıldırım'ın 7-10 Kasım tarihlerindeki ABD ziyaretinde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye, Irak dahil bölgesel konular ve FETÖ, İD , PYD/YPG olmak üzere terörle mücadele ile vize sorununun çözümü konularında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil/bono piyasalarında 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.96 seviyesindeydi. Valörlü işlemlerde yüzde 12.28'e kadar yükselen 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi son işlemde yüzde 12.25 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 13.18 seviyesindeydi. İki yıllık tahvil valörde yüzde 13.45'e kadar yükseldikten sonra son işlemde yüzde 13.29 seviyesindeydi.