Dolar Merkez Bankası'nın kararına ne tepki verdi?

Dolar kuru, Merkez Bankası'nın kararı öncesi 3.80 seviyesinin altında seyrederken, beklentiler dahilinde gelen karar sonrası 3.80 seviyesinin üzerini gördü. Dolar fiyatları şu dakikalarda 3.79 seviyelerinde hareket ediyor.

Artan jeopolitik risklerle son günlerde hareketli bir seyir izleyen dolar/TL, Merkez Bankası'nın kritik kararına sınırlı tepki verdi. Dolar kuru beklentiler dahilinde gelen karar öncesi 3.80 seviyesinin altında hareket ederken, kararın açıklanmasından sonra 3.80 seviyesinin üzerini gördü. Dolar/TL daha sonra tekrar 3.80'nin altına gevşerken, saat 14.18 itibarıyla 3.7938 seviyesinde hareket etti. Euro/TL ise 4.6458 seviyelerindeydi.

Dolar kuru güne 3.80 seviyesinde başlarken, gün içinde en yüksek 3.8231; en düşük ise 3.7889 seviyesini gördü.

Piyasalar dış veri gündeminde haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere ABD verileri izlenecek.

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MERKEZ FAİZE DOKUNMADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamaya göre, marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8 düzeyinde sabit tutuldu.

POZİTİF ETKİ GEÇİCİ OLACAK

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Merkez Bankası'nın kararı sonrası piyasaya etkisine baktığımız zaman, sabah saatlerinden beri 3.80 seviyesinin altına doğru gevşemek isteyen ama tam olarak kalıcı bir tepki oluşturamayan Dolar/TL, TCMB’nin ardından 3.7890’a kadar gevşedi. Şu sıralarda, 3.79-3.80 aralığında olduğunu gözlemliyoruz. Merkezden faiz indirimi beklentisinin bir süreliğine konuşulmayacak olması sınırlı da olsa TL varlıklar üzerinde pozitif bir hava yaratmış durumda. Ancak, bu etkinin geçici olduğunu söylemek mümkün" dedi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 12.05, valörde son işlemde yüzde 12.12 oldu. Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 13.53, valörde son işlemde yüzde 13.53 oldu.

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