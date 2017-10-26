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Dolar Merkez Bankası kararına ne tepki verdi?

26.10.2017 - 08:10 | Son Güncelleme : 26.10.2017 - 14:34

Dolar kuru, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 3.7751 seviyesinde işlem görürken, karar sonrası en yüksek 3.7857 seviyesini gördü. Dolar fiyatları şu dakikalarda 3.7800 seviyesinde bulunuyor. Euro ise 4.46 seviyesinde hareket ediyor.

Artan jeopolitik risklerle dün akşam saatlerinde 3.80 seviyesini aşan dolar kuru, yeni günde 3.75 seviyesinde başladı. Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 3.7751 seviyesindeyken, karar sonrası 3.7857 seviyesine kadar yükseldi. Dolar/TL saat 14.25 itibarıyla 3.7807 seviyesindeyken, euro/TL 4.4685 seviyesindeydi.

Doların küresel bazda güçlü bir seyir izlemesi, ABD ile yaşanan vize sorunları ve jeopolitik risklerle dolar/TL, dün Türkiye piyasaları kapandıktan sonra uluslararası piyasalarda 9 Ekim'den beri en yüksek seviye olan 3.8080 seviyesine kadar yükselmişti. Euro/TL ise yine dün akşam saatlerinde 4.4969 seviyesini görerek tarihi rekorunu kırmıştı.

MERKEZ FAİZE DOKUNMADI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim ayı PPK toplantısında, politika faizi yüzde 8, faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borç alma faizi yüzde 7.25, koridorun üst bandı olan gecelik borç verme faizi yüzde 9.25 ve geç likidite penceresi (GLP) faizi de yüzde 12.25 seviyesinde kaldı.

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YENİDEN 3.80 SEVİYELERİNİN ÜZERİ GÖRÜLEBİLİR

 

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Küresel perspektiften bakıldığında; DXY’nin 93,7, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,42 ve 2 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,60 olduğu bir ortamın zaten EM piyasaları açısından yeterince stresli olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu kapsamda, Türk tahvillerinde süregelen değer kaybı derin olmaya devam etmektedir; 2 yıllık gösterge faizde yüzde 12,6, 10 yıllıkta yüzde 11,9 seviyesi tahammül eşikleri zorlamaktadır ve tahvillerdeki olumsuzluk TRY’ye de olumsuz yansımalarda bulunmaktadır" dedi.

Erkan şöyle devam etti: Hafta başından beri gerçekleşen olumsuz haber akışı; söz konusu haberlerin yalanlanmasına rağmen piyasalarda etki bıraktı. Öyle ki; dün Alman kamu bankaları ve EBRD’nin Türkiye’ye olan yatırım ve finansmanda kısıtlamaya gidecekleri söylentisi sıradışı bir volatilite yaratarak kuru 3,80 bandına çekti. Bizzat EBRD’nin yalanlamasına rağmen stres aynen devam etti ve hareketin tamamı geri alınamadı. Özellikle TRY’de artan zayıflama ile beraber, iki gün önceki Külliye toplantısı ışığında da faiz konusunda bir ikilem ortaya çıktı ve TCMB’nin bugün faizlerde bir değişiklik yapmaması inaktivite olarak algılanarak karar sonrası USDTRY’nin 3,78 seviyelerine yükselmesine neden oldu. 

TRY’deki değer kaybının enflasyon tarafında kur geçişkenliği nedeniyle yansımalarının olması beklenebilir. Bu da yılın sonunda beklenen olumlu baz etkisinin azalacağı ve enflasyon gerçekleşmesinin beklentinin üzerinde olacağına dair ihtimalleri artırmaktadır. Merkez Bankası’nın likidite duruşunu daha da sıkılaştırmak adına sınırlı adım alanı vardır, gecelik repodan verilen fonlamanın azaltılarak yüzde 12 civarında olan ağırlıklı fonlama maliyetini yüzde 12,25’e yakın seviyelere çekmek gibi... Piyasa Merkez Bankası’ndan daha “şahin” bir açıklama ve likidite koşullarını sıkılaştırıcı tedbirler açıklanmasını beklemekteydi. Bu tavır yeterli gelmedi diyebiliriz. 

Bu kapsamda TRY tarafında değer kaybı eğiliminin devamı çerçevesinde 3,76 üzerindeki seyrin normalleştirilmesi halinde 3,81 ilk hedef; orasının aşılması durumunda ise bir kademe üzerindeki bandın direnç seviyesi 3,86 hedeflenebilecektir. 

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