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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 20 Temmuz dolar fiyatları )

20.07.2018 - 09:20 | Son Güncelleme :
Dolar kurunun gözü bu zirvede!

Dolar kuru güne 4.82 TL'den başlarken, şu dakikalarda 4.81 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.61 TL'de bulunuyor. Piyasalar, G20 toplantısını ve küresel ticaret savaşı gelişmelerini takip edecek.

Dolar, gelişmekte olan para birimlerindeki trendi yansıtarak dalgalı bir seyir izlerken, haftanın son işlem gününe 4.82 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 4.8316 TL'yi görürken, saat 9.30 itibarıyla 4.8179 TL'de bulunuyor. Euro kuru ise 5.6346 TL'ye kadar yükselirken, şu dakikalarda 5.6191 TL'de hareket ediyor.

Bankacılar iç siyasi gündemin bugün sakin olduğunu ticaret savaşları başta olmak üzere küresel gelişmelerin gelişmekte olan ülke para birimlerine yön vermesini beklediklerini söyledi.

Piyasada yön belirleyici lokal gelişmenin ise Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği faiz kararı olması bekleniyor.

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G20 BAŞLIYOR

Bugün başlayacak olan G20 toplantılarının küresel gündeminde ticaret savaşlarına yönelik söylemler yer alırken Türkiye'den toplantıya katılması beklenen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantılardaki olası söylemleri de izlenecek.

MERKEZ BANKASI'NIN KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TCMB'nin faiz kararı öncesi bugün içeride önemli bir gündem maddesi görünmüyor. Haftanın son gününde gelişmekte olan ülke para birimlerine yakın bir seyir bekliyoruz. Önümüzdeki hafta ise Cumhurbaşkanlığı'ndaki ekonomi yönetimi yapısı başta olmak üzere iç siyaset ve TCMB kararı piyasalarda belirleyici olacak" dedi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında da tahvil faizleri uzun süredir baskı altında. Analistlere göre bu baskının ana nedenleri ise enflasyonun geldiği seviyeler ve yükselişin devam edeceği endişeleri, seçim öncesi artan harcama trendi ve yeni ekonomi yönetimi ile uygulanacak politikalara yönelik endişeler oldu.

Bankacılara göre gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi geçen hafta yüzde 20.51 ile 10 yılın en yüksek seviyesine gelirken, 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 18.85 ile tarihi zirvesini gördü. İki yıllık gösterge tahvil yüzde 20.50 civarındaki seyrini sürdürürken, 10 yıllık gösterge tahvil ise yüzde 17.80 civarında seyrediyor.


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