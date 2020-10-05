Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 5 Ekim güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.76 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.14 TL seviyelerinde bulunuyor.

Şenay Zeren

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 7.75 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.7213 TL seviyesini, en yüksek ise 7.7883 TL seviyesini görürken; saat 16.30 itibarıyla 7.7676 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.1652 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.1432 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.0769 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.37 oranında düşüşle 93.55 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1780 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.09 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.93 seviyesinde bulunuyor.

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Bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI verileri, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışları gündemin odağında olacak.

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