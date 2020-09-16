Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 16 Eylül güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.49 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.88 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.48 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.4788 TL seviyesini, en yüksek ise 7.4973 TL seviyesini görürken; saat 10.01 itibarıyla 7.4965 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.8930 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.8833 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.6629 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.02 oranında düşüşle 93.06 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1849 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.23 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.35 seviyesinde bulunuyor.

Etiketler