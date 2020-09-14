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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları 14 Eylül

14.09.2020 - 09:33 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları 14 Eylül

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.49 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.90 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 7.47 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 7.48 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.4451 TL seviyesini, en yüksek ise 7.4984 TL seviyesini görürken; saat 16.55 itibarıyla 7.4943 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.9119 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.9008 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.6665 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.42 oranında düşüşle 92.93 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1878 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.50 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.31 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yurt içinde sanayi üretim verisinin beklentilerin sınırlı altında kaldığını, yurt dışında Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirterek, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.


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