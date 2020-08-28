Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 28 Ağustos güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.34 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.71 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.36 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 7.34 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.3321 TL seviyesini, en yüksek ise 7.3783 TL seviyesini görürken; saat 09.36 itibarıyla 7.3434 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.7472 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.7165 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.7430 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.37 oranında düşüşle 92.66 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1868 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.09 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.21 seviyesinde bulunuyor.

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