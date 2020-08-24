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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 24 Ağustos dolar fiyatları

24.08.2020 - 10:25
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 24 Ağustos dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.35 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.68 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 7.33 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 7.32 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.2756 TL seviyesini, en yüksek ise 7.3574 TL seviyesini görürken; saat 10.27 itibarıyla 7.3551 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.6938 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.6863 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.6383 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.12 oranında düşüşle 93.13 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1807 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.74 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.33 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.


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