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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 6 Ağustos güncel döviz fiyatları

06.08.2020 - 09:57 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 6 Ağustos güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.24 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.62 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.03 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 7.06 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.0287 TL seviyesini, en yüksek ise 7.2839 TL seviyesini görürken; saat 14.00 itibarıyla 7.2483 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.6710 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.6212 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.5881 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.01 oranında yükselişle 92.87 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1842 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.25 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.26 seviyesinde bulunuyor.

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Analistler, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile salgının tedavisine yönelik haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varlık alım programında değişiklik yapmadığını ifade eden analistler, öğleden sonra BoE Başkanı Andrew Bailey'nin gerçekleştireceği basın toplantısı ve ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini bildirdi.

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