Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 3 Ağustos güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.98 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.18 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Türkiye piyasalarının kapalı olduğu yeni haftanın ilk işlem gününe uluslararası piyasalarda 6.97 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 6.9606 TL seviyesini, en yüksek ise 6.9998 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 16.23 itibarıyla 6.9865 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.2584 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.1869 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.1078 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.64 oranında yükselişle 93.95 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise cuma günü 1.1910'la yaklaşık son 2 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından bugün şu dakikalarda 1.1704 seviyelerinde bulunuyor.

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Analistler, Kurban Bayramı dolayısıyla bugün yurt içi piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise küresel bazda açıklanacak imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Dolarda, teknik açıdan 6.97 TL seviyesinin üzerinde kalıcı olunması durumunda 7.10-7.20 TL aralığının takip edileceğini bildiren analistler, 6.95 TL'nin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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