Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 27 Temmuz dolar fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.84 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.97 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.84 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.02 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 6.84 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya yatay seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8322 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8493 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 09.42 itibarıyla 6.8477 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.0275 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.0212 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.7879 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.53 oranında düşüşle 93.94 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1715 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.30 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.57 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel güven endeksleri, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı, ABD-Çin arasındaki gerilim ve jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar kurunda 6.84-6.86 TL dar bandının izleneceğini kaydetti.

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