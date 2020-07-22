Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 22 Temmuz güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.83 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.86 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.84 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.91 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.84 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.83 TL seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8162 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8539 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 14.14 itibarıyla 6.8468 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.9329 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.9176 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.6888 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.14 düşüşle 94.98 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1567 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.30 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.40 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu dile getirdi.

Teknik açıdan dolar kurunda 6.84 TL seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, 6.88 TL direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

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