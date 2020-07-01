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Dolar kurunda son durum

01.07.2020 - 10:36
Dolar kurunda son durum | Döviz Haberleri

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından 6,8535'ten işlem görüyor.

Dün 6,8412-6,8564 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü yatay bir seyirle 6,8546'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen altında, 6,8535'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 7,6855'ten, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 8,4910'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 97,4 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yatay bir seyirle 1,1228 seviyesinde seyrediyor.

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Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83'in destek, 6,88'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.


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