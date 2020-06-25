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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 25 Haziran güncel döviz fiyatları

25.06.2020 - 11:27
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 25 Haziran güncel döviz fiyatları

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından 6,8585'ten işlem görüyor.

Dün 6,8420-6,8607 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 artışla 6,8559'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 6,8585'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 7,7110'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 8,5090'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 97,3 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1235 seviyesinde seyrediyor.

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Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı, yurt dışında ise ABD'de 1. çeyrek büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verileri ile Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80-6,87 bandının öne çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimine devam edeceğini öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 25 baz puan oldu.

21 Mayıs'taki son PPK toplantısında, politika faizi 50 baz puan indirilerek yüzde 8,25 düzeyine çekilmişti.


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