Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 22 Haziran güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.84 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.65 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.84 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.68 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 6.84 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya yatay seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8353 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8592 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 15.33 itibarıyla 6.8498 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.7033 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.6868 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.5008 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.21 düşüşle 97.41 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1215 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.93 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8.94 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde, tüketici güven endeksinin haziranda 62,6 seviyesine yükseldiğini belirterek, yurt dışında ABD'de 2. el konut satışları ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, teknik açıdan dolar kurunda 6.80-6.87 TL bandının öne çıktığını kaydetti.

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