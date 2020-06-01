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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 1 Haziran Güncel döviz fiyatları

01.06.2020 - 10:06 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 1 Haziran Güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.80 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.58 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.81 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.57 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 6.82 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 6.80 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.7931 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8240 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 15.15 itibarıyla 6.8142 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.6048 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.5774 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.4472 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.22 düşüşle 98.12 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1117 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.68 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8.14 seviyesinde bulunuyor.

ABD'deki sosyal olayların ve yeni tip koronavirüse ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar kurunda 6.80 TL'nin altına kalıcılık sağlanması durumunda 6.75 TL'nin gündeme geleceğini bildirdi.

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