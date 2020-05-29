Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 29 Mayıs güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.81 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.54 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.83 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.61 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.81 TL seviyesinde bulunurken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8095 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8356 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 15.10 itibarıyla 6.8339 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.6154 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.6139 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.4508 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.41 düşüşle 97.97 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1143 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.56 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9.17 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4,5 büyüdüğünü hatırlatarak, yurt dışında ABD'de dış ticaret dengesi ve kişisel tüketim harcamalarının yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın basın toplantısı ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar kurunda 6.85 TL'nin direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 6.80 TL'nin altında kapanışlar olması durumunda 6,75 TL'nin gündeme geleceğini kaydetti.

BIGPARA 'CANLI BORSA' ABONELİĞİNİ BURAYA TIKLAYARAK İNDİRİMLİ OLARAK SATIN ALABİLİRSİNİZ...

Etiketler