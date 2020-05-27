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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 27 Mayıs Güncel döviz fiyatları

27.05.2020 - 12:28 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 27 Mayıs Güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.77 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.38 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.77 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.45 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru yeni güne 6.76 TL seviyesinden başlarken; gün içerisinde en düşük 6.6969 TL seviyesini, en yüksek ise 6.7837 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 15.25 itibarıyla 6.7763 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.4753 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.4536 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.3173 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.12 yükselişle 99.03 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1004 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.31 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9.07 seviyesinde bulunuyor.

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