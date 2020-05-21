‹ Önceki Haber Gözler Merkez Bankası'nda! İşte piyasa beklentisi Gözler Merkez Bankası'nda! İşte piyasa beklentisi Sonraki Haber › Petrol fiyatları yükseldi Petrol fiyatları yükseldi

Dolar kuru ne kadar? Euro kuru ne kadar? Dolar yorum, 21 Mayıs güncel döviz fiyatları

21.05.2020 - 09:46
Dolar kuru ne kadar? Euro kuru ne kadar? Dolar yorum, 21 Mayıs güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.78 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.43 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.78 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.44 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.78 TL seviyesinde bulunurken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.7803 TL seviyesini, en yüksek ise 6.7922 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 09.37 itibarıyla 6.7889 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.4662 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.4410 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.2748 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.27 yükselişle 99.39 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0961 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.35 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9.05 seviyesinde bulunuyor.

BIGPARA 'CANLI BORSA' ABONELİĞİNİ BURAYA TIKLAYARAK İNDİRİMLİ OLARAK SATIN ALABİLİRSİNİZ...


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.826 Değişim: 0,65% Hacim : 3.801 Mio.TL Son veri saati : 11:35
Düşük 102.224 21.05.2020 Yüksek 103.016
Açılış: 102.224
6,7896 Değişim: -0,03%
Düşük 6,7803 21.05.2020 Yüksek 6,7922
Açılış: 6,7919
7,4467 Değişim: -0,13%
Düşük 7,4292 21.05.2020 Yüksek 7,4662
Açılış: 7,4563
378,64 Değişim: -0,80%
Düşük 378,51 21.05.2020 Yüksek 382,04
Açılış: 381,70
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.