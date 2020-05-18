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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 18 Mayıs güncel dolar fiyatları

18.05.2020 - 09:22 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 18 Mayıs güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları, haftanın ilk işlem gününe 6.88 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.45 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.87 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.45 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 6.90 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 6.88 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8321 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8998 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 16.20 itibarıyla 6.8726 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.4726 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.4524 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.3690 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.28 düşüşle 100.12 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0845 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.08 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9.15 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün ve hafta genelinde veri gündeminin görece zayıf olduğunu belirterek, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısının bekleneceğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve karantina tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar kurunda 6.79 TL seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

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