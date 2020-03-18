Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 18 Mart dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.43 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.09 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.45 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.11 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.42 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.43 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.3873 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.4575 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 10.48 itibarıyla 6.4520 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.1109 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.0871 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 7.7696 TL seviyesinde işlem görüyor.

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ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, salgının ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik çok önemli bir ekonomik teşvik planı üzerinde çalıştıklarını ve planın bugün Senato'ya sunulacağını açıklamasıyla dolar endeksi 100,0 seviyesini test etti.

Analistler, bugün yurt içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Çankaya Köşkü'nde Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası yapılacak açıklamaların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolarda 6.50 TL'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.10 düşüşle 99.48 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0979 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.78 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.95 seviyesinde bulunuyor.

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