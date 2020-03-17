Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 17 Mart dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.42 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.18 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.44 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.16 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.41 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.42 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.4177 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.4408 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 11.24 itibarıyla 6.4404 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.2016 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.1693 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 7.8638 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında İngiltere'de işsizlik, Almanya'da ZEW beklenti endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretim endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtti.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Küresel ölçekte Corona virüs salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolarda 6.45 TL'nin direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.32 yükselişle 98.39 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1130 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.57 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.64 seviyesinde bulunuyor.

Etiketler