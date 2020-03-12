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Güncel döviz fiyatları, Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, ( 12 Mart dolar fiyatları )

12.03.2020 - 10:05 | Son Güncelleme :
Güncel döviz fiyatları, Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, ( 12 Mart dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.21 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.02 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.23 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.02 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.19 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.21 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.2064 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.2453 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 12.28 itibarıyla 6.2314 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.0610 aynı dakikalarda 7.0209 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.9538 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Analistler, küresel piyasalarda yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam etmesiyle negatif seyrin devam ettiğini belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi endeksi, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Üretici Fiyat Endeksi verileri ile Avrupa Merkez Bankası faiz kararının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolarda 6.25 TL'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.11 yükselişle 96.59 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1259 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.11 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.09 seviyesinde bulunuyor.


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